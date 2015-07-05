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Тренер "Кайрата" Вайсс: "Переговоры с Кержаковым были"

5 июля 2015, 19:33
13

Главный тренер казахстанского "Кайрата" Владимир Вайсс прокомментировал слухи о том, что его клуб ведет переговоры с форвардом "Зенита" Александром Кержаковым.

"Да, контакты были, но этот вопрос лучше адресовать руководству. Думаю, подписать такого игрока будет нелегко, у него наверняка будут предложения из РФПЛ. Мне же совершенно непонятно, как такой футболист может настолько мало играть в российском чемпионате. Что касается подписания Анатолия Тимощука, то я рад, что наша молодая команда пополнилась таким мастером. Долгое время я даже не верил, что он к нам придет, однако после разговора со мной и руководством украинец дал слово приехать к нам и сдержал его. Тимощук - настоящий профессионал и действительно большой игрок. Такие люди служат правой рукой тренера на футбольном поле. Анатолий принесет нам много пользы", - заявил словацкий специалист.

На данный момент "Кайрат" занимает второе место в чемпионате Казахстана и отстает от лидера на 4 очка.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Казахстан. Премьер-Лига Кайрат Кержаков Александр Вайсс Владимир
Комментарии (13)
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Z O D I A C
1436115473
Ну что тут сказать... Хоть кому-то Сашка нужен.
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mat73
1436117522
Кайрат планирует в Евро-Гранды пробиться - Кержаков, Тимащук)))
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ЮГ РОССИИ
1436118250
Вай Вай Вайс.
Ответить
Петр 1
1436118573
Толик еще и чемпионом Казахстана станет!
Ответить
wojanolja
1436118588
у нас всё возможно
Ответить
КПР
1436118817
Приоритет САШИ -ПИТЕР или РФПЛ в крайнем случае!
Ответить
dimagas1
1436119794
Это тот Вайсс что тренировал сборную Словакии года 2 назад?
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112910415
1436120842
судьба играет человеком
Ответить
magnum3000
1436121007
Ничего себе Саню занесло! :))
Ответить
nahan
1436190253
Кержакову нужно согласиться.
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