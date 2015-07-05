Тренер "Кайрата" Вайсс: "Переговоры с Кержаковым были"

Главный тренер казахстанского "Кайрата" Владимир Вайсс прокомментировал слухи о том, что его клуб ведет переговоры с форвардом "Зенита" Александром Кержаковым.



"Да, контакты были, но этот вопрос лучше адресовать руководству. Думаю, подписать такого игрока будет нелегко, у него наверняка будут предложения из РФПЛ. Мне же совершенно непонятно, как такой футболист может настолько мало играть в российском чемпионате. Что касается подписания Анатолия Тимощука, то я рад, что наша молодая команда пополнилась таким мастером. Долгое время я даже не верил, что он к нам придет, однако после разговора со мной и руководством украинец дал слово приехать к нам и сдержал его. Тимощук - настоящий профессионал и действительно большой игрок. Такие люди служат правой рукой тренера на футбольном поле. Анатолий принесет нам много пользы", - заявил словацкий специалист.



На данный момент "Кайрат" занимает второе место в чемпионате Казахстана и отстает от лидера на 4 очка.



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