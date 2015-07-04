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    "Локомотив" не дает игрокам взять на сезон номер Лоськова

    В московском "Локомотиве" началось распределение игровых номеров на будущий сезон. Так, вратарь команды Антон Коченков уже выбрал себе 77-й, а Александр Коломейцев, также пришедший к москвичам летом, претендует на "девятку".

    Как стало известно источнику, клуб не дает никому выбрать 10-й номер, который, как известно, носил в бытность игроком "железнодорожников" Дмитрий Лоськов. Скорее всего, связано это с тем, что "Локомотив" рассматривает возможность включения знаменитого игрока в заявку на сезон, чтобы тот в рамках одного из матчей РФПЛ попрощался с болельщиками.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    04.07.2015 23:41
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +15

      Satana-ad 7 июля 2015, 14:59

      ого! Было бы весьма неплохо!!! у него форма то неплохая

      0
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      Рейтинг: +41

      Просто мальчик 5 июля 2015, 19:45

      Легенда всегда должна провести прощальный матч за свою команду. Ждём выхода Димы на поле.
      Только Локо, только победа!

      2
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      Рейтинг: +15

      alergen > Просто мальчик 5 июля 2015, 20:13

      Дорога ложка к обеду(с)

      что мешало провести прощальный матч, когда
      ЛОСЬ был еще в команде?
      Только тупость совы!

      1
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      Рейтинг: +11

      vgoden > Просто мальчик 5 июля 2015, 20:40

      согласен на 100%

      1
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      Рейтинг: +3081

      drug01 5 июля 2015, 15:38

      Проводы затянулись...

      0
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      Рейтинг: +133

      Чист 5 июля 2015, 14:30

      Это не плохо - чем то ветеранов надо отмечать получще чем у Зенита получилось

      2
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      Рейтинг: +15

      alergen 5 июля 2015, 10:34

      пока смородина-уродина в ЛОКО навряд ли Лось
      согласится на это. хотя всё может быть.
      видимо у конебабы возникли проблемы, раз начинает
      поворачивать лошадиное личико к болелам.
      не будет счастья ЛОКО пока конюшенный запах будет
      в депо!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      tower9pover > alergen 5 июля 2015, 22:22

      Они своё дело тёмное сделали начиная с Игнашевича и закончили Лоськовым. Не дали ему ещё пару раз сделать Локомотив Чемпионом ! Оказывается уже со времён продажи Игнашевича,- в Локомотиве уже работал крот из конюшни. Писали здесь об этом. Теперь смородина делает Локомотив управляемым в пользу конишни.

      0
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      Рейтинг: +631

      mat73 5 июля 2015, 09:39

      Пусть Лоськов сам выберет кого, и передаст ему свой номер официально. Так будет и красиво и символично!

      1
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      Рейтинг: +25

      tower9pover 5 июля 2015, 08:56

      Только не равняйте Лоськова с разными всякими и Симаками тоже !!! Лоськов не предал Локомотив ни разу !!! И как Футболист и человек,- равных ему нет !!!

      7
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      Рейтинг: +50

      edubokom > tower9pover 5 июля 2015, 13:27

      семак везде себя проявил во всех клубах. Один из самых титулованных игроков

      1
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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 > edubokom 6 июля 2015, 02:33

      Речь не о том, как он играл в разных клубах.
      Семак замарался, испачкал свою репутацию переходом в санкт-питербургский газпромовский Зенит.

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      Рейтинг: +208

      Sanloko 5 июля 2015, 08:06

      было бы ожуительно!

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      Рейтинг: +25

      tower9pover 5 июля 2015, 07:41

      Ещё обязательно надо поставить на Черкизово перед Паровозом, - памятник Лоськову при жизни !!!

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      Рейтинг: +533

      Levadia 5 июля 2015, 06:50

      Надоже!Очнулись!)

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