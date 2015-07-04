"Локомотив" не дает игрокам взять на сезон номер Лоськова

В московском "Локомотиве" началось распределение игровых номеров на будущий сезон. Так, вратарь команды Антон Коченков уже выбрал себе 77-й, а Александр Коломейцев, также пришедший к москвичам летом, претендует на "девятку".



Как стало известно источнику, клуб не дает никому выбрать 10-й номер, который, как известно, носил в бытность игроком "железнодорожников" Дмитрий Лоськов. Скорее всего, связано это с тем, что "Локомотив" рассматривает возможность включения знаменитого игрока в заявку на сезон, чтобы тот в рамках одного из матчей РФПЛ попрощался с болельщиками.



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