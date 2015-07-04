Ндинга может перейти из "Монако" в "Локомотив"

Полузащитник "Монако" Дельвен Ндинга может продолжить карьеру в "Локомотиве", сообщает L'Equipe. По информации издания, клубы уже пришли к соглашению по трансферу. 27–летний конголезец перейдет в стан железнодорожников за два миллиона евро и подпишет трехлетний контракт.





Игроком "Монако" Ндинга стал в 2012 году, но после возвращения команды в лигу 1 закрепиться в составе не смог. Последние два сезона он провел в аренде в "Олимпиакосе". Ожидается, что медицинское обследование хавбек пройдет в ближайшую субботу.







