Ндинга может перейти из "Монако" в "Локомотив"

При нынешнем руководстве клубу ничего не светит, скупать посредственных игроков и менять тренера каждые полгода! вот к чему пришёл нынешний Локо!!! Пока не уберут бабу, команда не заиграет как раньше. А из Монако лучше бы Ласину Траоре взяли б, с нашим чемпом он знаком,а в Монако почти не играет...
Полузащитник "Монако" Дельвен Ндинга может продолжить карьеру в "Локомотиве", сообщает L'Equipe. По информации издания, клубы уже пришли к соглашению по трансферу. 27–летний конголезец перейдет в стан железнодорожников за два миллиона евро и подпишет трехлетний контракт.
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