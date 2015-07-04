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    Ндинга может перейти из "Монако" в "Локомотив"

    Полузащитник "Монако" Дельвен Ндинга может продолжить карьеру в "Локомотиве", сообщает L'Equipe. По информации издания, клубы уже пришли к соглашению по трансферу. 27–летний конголезец перейдет в стан железнодорожников за два миллиона евро и подпишет трехлетний контракт.


    Игроком "Монако" Ндинга стал в 2012 году, но после возвращения команды в лигу 1 закрепиться в составе не смог. Последние два сезона он провел в аренде в "Олимпиакосе". Ожидается, что медицинское обследование хавбек пройдет в ближайшую субботу.



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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 11:32
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 7 июля 2015, 00:14

      При нынешнем руководстве клубу ничего не светит, скупать посредственных игроков и менять тренера каждые полгода! вот к чему пришёл нынешний Локо!!! Пока не уберут бабу, команда не заиграет как раньше. А из Монако лучше бы Ласину Траоре взяли б, с нашим чемпом он знаком,а в Монако почти не играет...

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      Рейтинг: +41

      Просто мальчик 6 июля 2015, 11:14

      Хорошее будет приобретение.
      Только Локо, только победа!

      0
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      Рейтинг: +11

      vgoden 5 июля 2015, 20:39

      что ж удачи

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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 20:26

      ох..

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      Рейтинг: +59

      andrefinoo 5 июля 2015, 17:04

      Локомотиву можно продать дачу Якунина,и на эти деньги купить Месси,и оплатить неустойку Капелло.Сразу двух зайцев убить:,Купить нападающего,и стать святыми.Кстати,в центре дачи,практически готовый стадион,не пойму,почему Локомотив не решается проводить матчи там.Зрителей всё ровно нет,а так бомонд два раза в месяц.Прикинь,можно бухнуть,отдохнуть,а тут еще и Премьер Лига рядом,можно как на забегах ставки ставить...и.т. д...

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      Рейтинг: +51

      амурец 5 июля 2015, 12:16

      кто такой?

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      Рейтинг: +59

      andrefinoo 4 июля 2015, 22:23

      фк Локомотив,по человечески,жаль.

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle > andrefinoo 5 июля 2015, 01:03

      что их жалеть-то?))

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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 4 июля 2015, 20:33

      Дёшево не значит качественно…

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      Рейтинг: +373

      КержаковНа 4 июля 2015, 17:24

      Ндоя,Ндинга...Откуда они их находят?

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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 16:38

      Не знаю такого, лишь бы кота в мешке брали.

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