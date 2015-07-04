Сборная Перу обыграла парагвайцев в матче за 3-е место Кубка Америки-2015

Сборная Перу, ставшая, пожалуй, командой-открытием Кубка Америки-2015, заняла третье место, с сухим счетов обыграв национальную команду Парагвая.
4 июля, Консепсьон, стадион «Мунисипал»
Перу – Парагвай – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Каррильо, 48; 2:0 – Герреро, 88
Перу: Галлезе, Адвинкула, Аскуэс, Рамос, Варгас, Каррильо (Уртадо, 90+1), Бальон, Лобатон (Йотун, 58), Куэва, Рейна (Санчес, 84), Герреро.
Парагвай: Вильяр, Маркос Касерес, Да Силва, Агилар, Самудио, Бобадилья, Виктор Касерес (Аранда, 59), Ортигоса (Ортис, 64), Мартинес (Бенитес, 57), Ромеро, Барриос.
Предупреждения: Самудио, 38. Йотун, 85. Санчес, 88.
Судья: Рауль Ороско Дельгадильо (Боливия).
«Соккер.Ру» вел онлайн-трансляцию этого матча
«Соккер.Ру» вел онлайн-трансляцию этого матча
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!