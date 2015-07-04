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    • Сборная Перу обыграла парагвайцев в матче за 3-е место Кубка Америки-2015

    Сборная Перу обыграла парагвайцев в матче за 3-е место Кубка Америки-2015

    Сборная Перу, ставшая, пожалуй, командой-открытием Кубка Америки-2015, заняла третье место, с сухим счетов обыграв национальную команду Парагвая.

    4 июля, Консепсьон, стадион «Мунисипал»

    Перу – Парагвай – 2:0 (0:0)
    Голы: 1:0 – Каррильо, 48; 2:0 – Герреро, 88

    Перу: Галлезе, Адвинкула, Аскуэс, Рамос, Варгас, Каррильо (Уртадо, 90+1), Бальон, Лобатон (Йотун, 58), Куэва, Рейна (Санчес, 84), Герреро.

    Парагвай: Вильяр, Маркос Касерес, Да Силва, Агилар, Самудио, Бобадилья, Виктор Касерес (Аранда, 59), Ортигоса (Ортис, 64), Мартинес (Бенитес, 57), Ромеро, Барриос.

    Предупреждения: Самудио, 38. Йотун, 85. Санчес, 88.

    Судья: Рауль Ороско Дельгадильо (Боливия).

    «Соккер.Ру» вел онлайн-трансляцию этого матча


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    04.07.2015 04:24
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    Комментарии (30)
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    Сливки общества
    1436005500
    С бронзой Перу и Писарро!
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    nahan
    1436005921
    Хорошее выступление перуанцев, как и парагвайцев.
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    Он-моя жизнь
    1436005968
    Варгас и Бенитес хоооши
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    alessios1990
    1436006870
    Второй Кубок Америки подряд перуанцы в медалях! Стабильность - признак класса) И кстати Герреро вышел в лидеры этого турнира по забитым мячам! Очень рад за него и за нестареющего Пиццу) Перу и всех его болельщиков с бронзой этого турнира! Молодцы)
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    ermak6448
    1436006985
    По первому тайму игра одинаковая ( мини натиск Перу ) Второй тайм показал упорство и настойчивость получить заслуженную награду. Поздравляю команду Перу!
    Ответить
    KINGSof10
    1436007993
    а кто признан лучшим игроком матча?
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    Venezuela
    1436008276
    Это был классный матч в исполнении перуанцев!
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    aseke25
    1436008280
    молодчики
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    lessnik86
    1436014258
    Перу хорошо выступили! Молодчики! У них неплохие игроки попадаются: Варгас, Писарро, Герреро, это ещё Фарфана не взяли.
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    ologreds
    1694997673
    numo434752
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