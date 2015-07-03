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    Гаттузо возглавил клуб Буффона

    Знаменитый в прошлом итальянский футболист, а ныне тренер Дженнаро Гаттузо стал тренером команды третьего по силе итальянского дивизиона "Каррарезе", информируют СМИ. Примечательно, что единоличным владельцем клуба является не кто иной, как голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон.

    В течение своей пока еще недолгой тренерской карьеры Гаттузо успел поработать со "Сьоном", "Палермо" и ОФИ.

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    Источник: Sport Mediaset

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    03.07.2015 10:17
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 3 июля 2015, 20:00

      Удачи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 16:00

      Гуттузо удачной карьеры, может, в Милане...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 3 июля 2015, 14:29

      Ого, у Буффона свой клуб есть ещё..

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 3 июля 2015, 13:09

      уже формируется новая Мафия Аль-Капонэ)))

      1
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 3 июля 2015, 13:01

      правильно! Потом Буффон там и будет играть

      0
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      Рейтинг: +35

      TiffosoBianconero 3 июля 2015, 12:55

      Хах, он из них сделает или нормальных игроков или спагетти болоньезе

      0
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      Рейтинг: +686

      старина 3 июля 2015, 11:58

      Со временем и до тренера самого буффона дорастет.то бишь до Ювентуса

      0
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      Рейтинг: +87

      mordvin60 3 июля 2015, 11:34

      Вперёд и удачи!

      0
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      Рейтинг: +243

      No problem 3 июля 2015, 11:19

      Мля реально жестким, неуступчивым, не жалеющим ни себя ни других был футболером.
      Цепной пес. А)(уевертельный был игрок Гаттузо.
      Одним взглядом сьедал соперников.
      Удачи ему. Уважуха.

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      Рейтинг: +48

      muller > No problem 3 июля 2015, 11:53

      почти всегда таким был... но и итальянские симуляции в нем тоже были... как сейчас помню, Баллак еле дотронулся до лица Рино, и тот свалился как будто ему ТАйсон с правой прописал!

      0
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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 3 июля 2015, 11:08

      Удачи !

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