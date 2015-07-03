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    "Хетафе" вошел в число претендентов на аренду Эдегора

    "Хетафе", по сообщениям прессы, стал еще одной командой, которая приложит максимум усилий, чтобы арендовать восходящую звезду мирового футбола Мартина Эдегора, принадлежащего мадридскому "Реалу". В течение недели президент клуба уже встретился с представителями "сливочных" и обговорил детали возможного перехода.

    Заполучить норвежца также хотели бы "Малага", "Бетис" и "Вильярреал", но над всеми ними "Хетафе" имеет преимущество в виде близкого нахождения относительно Мадрида.

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    Источник: Daily Mail

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    03.07.2015 10:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +102

      лолос 3 июля 2015, 21:28

      "Реал" отдаст своему фарм-клубу "Хетафе".

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:57

      Было бы здорово...

      0
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      Рейтинг: +183

      realmadrid92 3 июля 2015, 12:33

      Игрок хорош, и если у него талант восхитивщий всю Европу, то почему вы думаете, что такие вот новости пиар? Или вы забыли, что в прошлом году все гранды боролись за него

      0
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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 3 июля 2015, 12:07

      Надоел уже этот Эдегор. Пиарят его, как будто он новый Роналдо.

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 3 июля 2015, 11:13

      Много о нем говорят, скоро забудем?

      1
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      Рейтинг: +686

      старина > Павлюченко 13 3 июля 2015, 11:53

      Врядли забудем.Каждый день про него пишут

      1
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > старина 3 июля 2015, 12:00

      Если нигде не заиграет, то и не заметим, как писать перестанут, а позже и вовсе не вспомним, что такой где-то когда-то был...

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      Рейтинг: +80

      aseke25 3 июля 2015, 11:06

      В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику и разжигающие межиональную рознь, а также оскорбления в адрес собеседника, физических и юридических лиц.

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      Рейтинг: +686

      старина > aseke25 3 июля 2015, 11:53

      эдегор физическое или юридическое лицо?)

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      Рейтинг: +686

      старина 3 июля 2015, 10:25

      Проще было его оставить в Норвегии на пару лет.

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 3 июля 2015, 10:14

      интересно на него посмотреть!

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      Рейтинг: +85

      phantom-k 3 июля 2015, 10:10

      пиар запредельного уровня просто. дай Бог, конечно, парню стать из восходящей просто звездой. а если не получится?

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