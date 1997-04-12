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    Расписание матчей 12-04-1997

    март 1997
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    апрель 1997
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    май 1997
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат России 1997, 5 тур
    12 апреля, суббота
    00:00
    Торпедо
    2:0
    КАМАЗ
    Матч завершен
    12 апреля, суббота
    00:00
    Локомотив НН
    1:0
    Тюмень
    Матч завершен
    12 апреля, суббота
    00:00
    Динамо
    1:0
    Ростов
    Матч завершен
    12 апреля, суббота
    00:00
    Алания
    0:0
    Балтика
    Матч завершен
    12 апреля, суббота
    00:00
    Ротор
    1:1
    Крылья Советов
    Матч завершен
    12 апреля, суббота
    00:00
    Жемчужина
    1:0
    Зенит
    Матч завершен
    12 апреля, суббота
    00:00
    Спартак
    3:0
    Черноморец
    Матч завершен
    12 апреля, суббота
    00:00
    Факел
    1:0
    Локомотив
    Матч завершен
    12 апреля, суббота
    00:00
    Шинник
    0:1
    ЦСКА
    Матч завершен
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