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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
1
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
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Все новости
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
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18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
3
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
2
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
3
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
7
17:00
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16:58
Объявлены судьи на решающие матчи Fonbet Кубка России
16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
5
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
1
16:27
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16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
1
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
3
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
12
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
4
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
8
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
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Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
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Валерий Карпин - посты
Тренер
Имя
Валерий
Отчество
Георгиевич
Фамилия
Карпин
Команды
Ростов
,
Россия
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 февраля 1969
Статистика
Новости
Статьи
Посты
09.11.2019 10:43
Ростов – Тамбов хитрая ставка и прогноз на матч 9 ноября 2019. Российская Премьер Лига
Ростов – Тамбов 9 ноября 2019 года: прогноз и ставка на матч 16 тура РПЛ Чемпионата России.
26.10.2019 17:03
Эльдор Шомуродов забьет ? Ростов Сочи сегодня 26 октября 2019. РПЛ
Футбол. Российская Премьер Лига 2019/20 14-й тур. Смотреть прямую трансляцию матча Ростов – Сочи. Начало 26 октября 2019г в 19:00 мск. Лучший бомбардир РПЛ – Эльдор Шомуродов который играет за ФК Ростов, забьет сегодня ?
20.10.2019 17:39
Эльдор Шомуродов выбирает Европу и хороший отзыв Семака
Эльдор Шомуродов между русским клубом и Европейским выберет – Европу. На данный момент игрок выступает в ФК Ростов. У тренера Зенита Сергея Семака спросили что он думает про Эльдора Шомуродова и Семак дал довольно хороший отзыв об этом футболисте
06.10.2019 20:45
Шомуродов с Байрамяном разносят ЦСКА. Ростов новый лидер РПЛ
В матче 12-го тура чемпионата России «Ростов» обыграл ЦСКА со счeтом 3:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена»
30.09.2019 17:56
Элдор Шомуродов вызван в сборную Узбекистана
Новый главный тренер сборной Узбекистана по футболу Вадим Абрамов назвал расширенный состав национальной команды, который будет готовиться к отборочным матчам чемпионата мира против Йемена и Сингапура.
28.09.2019 19:57
Павел Мамаев перешeл в Ростов
«Павел Мамаев снова в игре. «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления ещe на один сезон. В нашем клубе Павел будет выступать под 10-м номером. Павел Мамаев — игрок ФК „Ростов“
28.09.2019 19:39
Шомуродов вышел на 1-е место в гонке бомбардиров РПЛ
Узбекистанский нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов отметился голом в матче 11-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (в данный момент счeт 2:0, идeт 2-й тайм) и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги
13.08.2019 20:54
Дзюба праздновал голы в ворота Спартака?
Нападающий петербургского «Зенита» Артeм Дзюба рассказал, почему не стал бы возвращаться в московский «Спартак».
22.07.2019 21:31
Спартак сыграет против Туна в Лиге Европы.
«Спартак» сыграет против «Туна» в Лиге Европы В Ньоне проходит жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. «Спартак» встретится со швейцарским «Туном». Матчи состоятся 8 и 15 августа. Первую игру москвичи проведут в гостях.
17.07.2019 20:05
За какие команды Российской Премьер Лиги болеют в регионах России
Поисковая система «Яндекс» показала, за какие команды болеет большинство болельщиков по регионам России.
13.07.2019 13:36
ФК Ростов подписал контракт с воспитанником Спартака
19-летний нападающий Данила Прошляков подписал контракт с «ФК Ростов» на четыре года. Данила — воспитанник «Спартака», игрок сборной России U19. Принял участие в элитном раунде Евро-2019 среди игроков не старше 19 лет.
30.06.2019 22:08
Спартак ЦСКА 3 -1 мысли вслух ! Кубок Париматч Премьер
Спартак победил ЦСКА в матче 2-го тура Кубка Париматч Премьер. Встреча прошла на стадионе «Шпортплац ТСВ Пeллау» в городе Пeллау (Австрия) и завершилась со счeтом 3:1.
26.06.2019 21:51
Ростов – Спартак 2:0 обзор матча. Кубок Париматч Премьер.
«Ростов» обыграл Спартак в матче международного турнира в Австрии. В матче 1-го тура Кубка Париматч Премьер «Ростов» встречался с московским «Спартаком». Уже на 3-й минуте счeт в матче открыл нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз
11.05.2019 16:27
Динамо – Ростов 0-0 обзор. Карпин еще что то строит. Новости футбола сегодня
Обзор матча Динамо – Ростов. Игра закончилась 0-0. Кстати как я понял Карпин еще что то строит из команды. Смешно – ) Если что я говорил не в серьезно в видео, а на юморе и позитиве.
27.04.2019 22:20
Анжи – Ростов обзор матча. Новости футбола сегодня
Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур. «Анжи» (Махачкала) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:1) Выиграть на классе «Ростов» не способен. «Анжи» не перестает удивлять
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