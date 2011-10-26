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Валерий Карпин
Новости
Валерий Карпин - новости
Россия
Россия
2 февраля 1969 (57)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
Вчера, 17:35
8
Бубнов отреагировал на слова Карпина про Глушенкова
4 ноября
14
Карпин высказался об отстранении сборной России
4 ноября
5
«Снял микрофон, сказал людям с камерой не снимать»: подробности конфликта Карпина с Глушенковым
4 ноября
22
Подробности конфликта Глушенкова в сборной России
3 ноября
45
Карпин отреагировал на недовольство Глушенкова, что его в сборной к чему-то обязывают
3 ноября
8
Карпин честно ответил, почему не вызвал Глушенкова в сборную России
3 ноября
30
Реакция Канчельскиса на ситуацию с Глушенковым
28 октября
1
Бубнов рассказал об осуждении Глушенкова игроками сборной России
28 октября
4
Экс-хавбек «Зенита» отреагировал на ситуацию с Глушенковым и сборной
27 октября
1
Раскрыта причина, по которой Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
26 октября
8
Глушенков не попал в состав сборной России по дисциплинарным причинам
26 октября
11
Расширенный состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
26 октября
2
Карпин отреагировал на предложение о матче сборных России по футболу и хоккею
23 октября
3
Карпин сказал, какое спортивное событие станет победой для России
22 октября
3
Орлов – о Шварце: «Оказался лучшим тренером, чем Карпин и Гусев»
22 октября
3
Карпин – о голах Батракова: «Ничего сверъхестественного»
22 октября
1
Карпин ответил, может ли вернуться из футбола в строительный бизнес
22 октября
Карпин хочет сыграть против сборной из топ-10 рейтинга ФИФА
21 октября
2
Карпин раскрыл, как относится к лимиту на легионеров в РПЛ
21 октября
5
Реакция Карпина на гол Батракова в ворота «Барселоны»
21 октября
1
Карпин оценил вероятность участия России на Евро-2028
21 октября
8
Карпин анонсировал второй матч сборной России в ноябре
20 октября
2
Губерниев оценил влияние Карпина и Гусева на успехи «Динамо»
20 октября
1
Жена Карпина раскрыла, как устроен их семейный бюджет
19 октября
3
Мор заявил, что «Динамо» лидирует на багаже Карпина
19 октября
11
Генич – о Шварце: «Карпин предлагал примерно то же самое»
16 октября
1
Песьяков определил, какой тренер сильнее – Каррера или Карпин: «По мне, однозначно»
15 октября
6
Бубнов назвал положительные качества Карпина в сравнении со Слуцким и Талалаевым
15 октября
6
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
1
2
3
4
5
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01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
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Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
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ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
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