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Валерий Карпин
Статистика
Валерий Карпин - статистика
Россия
Россия
2 февраля 1969 (57)
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Товарищеские матчи. Сборные 2026
Зимний кубок РПЛ 2025
Россия. Кубок 2025/2026
Россия. Премьер-лига 2025/2026
Товарищеские матчи 2025
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Зимний кубок РПЛ 2024
Россия. Кубок 2024/2025
Россия. Премьер-лига 2024/2025
Товарищеские матчи 2024
Товарищеские матчи. Сборные 2024
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Россия. Кубок 2020/2021
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Кубок «Париматч» Премьер 2019
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Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Премьер-лига 2009
Кубок Первого Канала 2008
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Чемпионат России 1997
Команда
И
В
П
Н
Россия
8
5
1
2
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
1 : 0
28.05.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 1
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