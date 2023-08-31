Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Кубок России
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Валерий Карпин
Материалы
Валерий Карпин - материалы
Россия
Россия
2 февраля 1969 (57)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Угадайте футболиста сборной из состава Карпина
Хорошо ли вы знаете героев в лицо?
31.08.2023 09:41
Как дела у Карреры, Якина, Аленичева и остальных тренеров «Спартака» в XXI веке
У Тедеско уже есть трофей и должность в топ-сборной.
10.02.2023 13:42
Два года Карпина в армии: угрозы об Афгане, насильный переход в ЦСКА и служба в дубле
«Или ты останешься в ЦСКА, или мы тебя в Сибирь отправим».
15.08.2021 12:46
Что Карпин уже сделал в сборной России: два часа общался с Дзюбой, перенес тур РПЛ, дал большое интервью Нобелю
Всего за три недели.
12.08.2021 16:04
Какой мы запомним эпоху Карпина в «Ростове». В одной картинке
Бурно.
03.08.2021 00:50
Разбираем штаб Карпина в сборной России. Что это за испанцы? Зачем там нужен Писарев? В чем секрет важности Кафанова?
Тренеры «Ростова» + друзья.
28.07.2021 12:28
Детали назначения Карпина в сборную России: совмещает с клубом до декабря, берет помощников из «Ростова»
Все известные подробности.
23.07.2021 21:47
Карпин поспорил с игроками «Ростова», что они не выйдут в группу ЛЕ. Выиграл
Вылетели от «Маккаби».
24.09.2020 23:43
Дзюба и конфликты: Карпин, Манчини, Эмери и даже Малафеев
Много ссор и взаимных претензий.
01.09.2020 16:38
16
Карпин – главный курильщик страны. Начал в 19 и верит: в меру не вред. Тренируя «Спартак», расходовал по пачке в день
Курил и после поражения России, и на испанском ток-шоу.
12.06.2020 14:43
Помните голы русских легионеров топ-клубам Европы? Тест на память и гордость
В их числе теперь и Смолов.
17.02.2020 15:50
17
Знаете что: за десять лет русский футбол вообще не изменился
Повторяем прошлое.
27.12.2019 12:30
Кто будет новым тренером «Спартака» – выбираете вы
Кандидатур как всегда много.
30.09.2019 12:00
79
Такой ситуации в таблице РПЛ еще не было. Как так вышло и что дальше
Разбор первых семи команд чемпионата.
27.08.2019 20:57
22
«Ростов» стал дерзким. Карпин мочит всех подряд, а клуб ссорится с лигой
Считают плохим судейство, раскладку по матчам и всех вокруг.
15.07.2019 13:45
24
1
2
3
4
5
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
2
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
Видео
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+