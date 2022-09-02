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Леонид Кучук
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
2
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18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
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17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
2
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
3
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
7
17:00
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16:53
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16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
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16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
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15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
1
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
2
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
11
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
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Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
3
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
7
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
4
13:00
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Леонид Кучук - новости
Тренер
Имя
Леонид
Фамилия
Кучук
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
27 августа 1959
Статистика
Новости
Статьи
Посты
2 сентября 2022
18:59
УПЛ. «Шахтер» благодаря Конопле в меньшинстве победил «Рух» Кучука
2
3 июня 2021
19:38
Минское «Динамо» подтвердило отставку Кучука
2
29 мая 2021
00:08
Football.by: Кучук подал в отставку с поста тренера «Динамо» Мн после поражения от «Руха»
1 сентября 2020
21:14
Кубок Белоруссии. «Динамо» Кучука проиграло клубу Д2 «Крумкачи»
1
3 июня 2020
08:23
Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Столько ошибок, сколько сделала Смородская, не совершил ни один руководитель «Локомотива»
11
30 мая 2020
21:43
Высшая лига. «Шахтер» Вернидуба победил «Динамо»; минчане при Кучуке выиграли два матча из шести
23 мая 2020
23:05
Высшая лига. «Динамо» сыграло вничью в Витебске, при Кучуке команда победила в двух матчах из пяти
2 мая 2020
19:59
Высшая лига. «Динамо» проиграло в первом домашнем матче Кучука «Слуцку», который вышел на первое место
1
24 апреля 2020
19:58
Высшая лига. «Динамо» в первом матче Кучука победило «Смолевичи»
2
23 апреля 2020
07:51
Фото
Минское «Динамо» подтвердило назначение Кучука на пост главного тренера
20 апреля 2020
15:24
«Прессбол»: Кучук возглавит минское «Динамо»
13 сентября 2019
12:15
Абаев: «Кучук в «Локомотиве» думал, что его хотят сплавить. Пожалуй, паранойя началась»
15 марта 2019
19:12
Кучук может сменить Аленичева в «Енисее»
15
25 января 2019
10:47
Журналист Егоров: «Группа лиц из «Динамо» хочет поменять Хохлова на Кучука»
9
18 декабря 2017
08:56
Буссуфа: «Смородская принимала решения на эмоциях»
3
10 декабря 2017
20:53
РФПЛ. «Ростов» в первом матче без Кучука обыграл «Уфу»
20
18:04
Бухаров и Думбия – в основе «Ростова» в первом матче без Кучука; у «Уфы» в атаке сыграют Кротов и Игбун
3
7 декабря 2017
11:27
Бубнов: «Кириченко – оптимальный вариант для «Ростова» на данном этапе»
9
6 декабря 2017
19:44
Шикунов: «При Кучуке «Ростов» одержал одну победу в 13-ти матчах. Это ни в какие ворота не лезет»
15
14:17
Президент «Ростова»: «Желаем Кучуку успехов»
5
13:31
Официально: Кучук покинул пост главного тренера «Ростова», Кириченко – врио
32
06:28
Источник: Кучук уволен с поста главного тренера «Ростова»
30
2 декабря 2017
16:24
Кучук – после «Динамо»: «Чтобы игра в атаке удавалась, надо цепляться за мячи»
10
4 ноября 2017
21:19
Кучук: «Что не получилось? Мы сегодня проиграли»
9
28 октября 2017
22:14
Кучук: «Проблемы «Ростова» идут еще с 2013 года. Не мой багаж, но приходится тащить»
10
21:05
Кучук – о ничьей со «Спартаком»: «Ростов» вытащил этот матч»
11
21 октября 2017
16:16
Кучук – о матче с «Тосно»: «Все думают, что команду можно создать за неделю-две. Я так не считаю»
3
16 октября 2017
17:23
Президент «Ростова» сообщил, что Кучук имеет кредит доверия на три года
9
30 сентября 2017
14:08
Кучук не стал оправдывать поражение «Ростова» 15-часовым перелетом в Хабаровск
3
16 сентября 2017
19:15
Кучук: «Даже пропустив от ЦСКА, «Ростов» играл на победу»
6
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