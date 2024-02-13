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Леонид Кучук
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Леонид Кучук - новости
Беларусь
27 августа 1959 (67)
Тренер
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Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
4 сентября
8
Видео
Смородская объяснила, почему Кучука после увольнения из «Локо» не пускали на базу за вещами
2024.02.13 20:15
3
УПЛ. «Шахтер» благодаря Конопле в меньшинстве победил «Рух» Кучука
2022.09.02 18:59
2
Минское «Динамо» подтвердило отставку Кучука
2021.06.03 19:38
2
Football.by: Кучук подал в отставку с поста тренера «Динамо» Мн после поражения от «Руха»
2021.05.29 00:08
Кубок Белоруссии. «Динамо» Кучука проиграло клубу Д2 «Крумкачи»
2020.09.01 21:14
1
Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Столько ошибок, сколько сделала Смородская, не совершил ни один руководитель «Локомотива»
2020.06.03 08:23
11
Высшая лига. «Шахтер» Вернидуба победил «Динамо»; минчане при Кучуке выиграли два матча из шести
2020.05.30 21:43
Высшая лига. «Динамо» сыграло вничью в Витебске, при Кучуке команда победила в двух матчах из пяти
2020.05.23 23:05
Высшая лига. «Динамо» проиграло в первом домашнем матче Кучука «Слуцку», который вышел на первое место
2020.05.02 19:59
1
Высшая лига. «Динамо» в первом матче Кучука победило «Смолевичи»
2020.04.24 19:58
2
Фото
Минское «Динамо» подтвердило назначение Кучука на пост главного тренера
2020.04.23 07:51
«Прессбол»: Кучук возглавит минское «Динамо»
2020.04.20 15:24
Абаев: «Кучук в «Локомотиве» думал, что его хотят сплавить. Пожалуй, паранойя началась»
2019.09.13 12:15
Кучук может сменить Аленичева в «Енисее»
2019.03.15 19:12
15
Журналист Егоров: «Группа лиц из «Динамо» хочет поменять Хохлова на Кучука»
2019.01.25 10:47
9
Буссуфа: «Смородская принимала решения на эмоциях»
2017.12.18 08:56
3
РФПЛ. «Ростов» в первом матче без Кучука обыграл «Уфу»
2017.12.10 20:53
20
Бухаров и Думбия – в основе «Ростова» в первом матче без Кучука; у «Уфы» в атаке сыграют Кротов и Игбун
2017.12.10 18:04
3
Бубнов: «Кириченко – оптимальный вариант для «Ростова» на данном этапе»
2017.12.07 11:27
9
Шикунов: «При Кучуке «Ростов» одержал одну победу в 13-ти матчах. Это ни в какие ворота не лезет»
2017.12.06 19:44
15
Президент «Ростова»: «Желаем Кучуку успехов»
2017.12.06 14:17
5
Официально: Кучук покинул пост главного тренера «Ростова», Кириченко – врио
2017.12.06 13:31
31
Источник: Кучук уволен с поста главного тренера «Ростова»
2017.12.06 06:28
26
Кучук – после «Динамо»: «Чтобы игра в атаке удавалась, надо цепляться за мячи»
2017.12.02 16:24
10
Кучук: «Что не получилось? Мы сегодня проиграли»
2017.11.04 21:19
9
Кучук: «Проблемы «Ростова» идут еще с 2013 года. Не мой багаж, но приходится тащить»
2017.10.28 22:14
10
Кучук – о ничьей со «Спартаком»: «Ростов» вытащил этот матч»
2017.10.28 21:05
16
Кучук – о матче с «Тосно»: «Все думают, что команду можно создать за неделю-две. Я так не считаю»
2017.10.21 16:16
3
Президент «Ростова» сообщил, что Кучук имеет кредит доверия на три года
2017.10.16 17:23
9
1
2
3
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5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
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