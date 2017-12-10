РФПЛ. «Ростов» в первом матче без Кучука обыграл «Уфу»

«Ростов», на неделе лишившийся главного тренера Леонида Кучука, в матче 20 тура РФПЛ сумел одержать победу над гостями из Уфы. Единственный мяч забил защитник Сверрир Ингасон.

Напомним, что обязанности главного тренера у южан сейчас исполняет Дмитрий Кириченко, работавший в штабе Кучука помощником.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ингассон, 22.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингассон, Вилюш, Гацкан, Могилевец, Зуев (Ионов, 61), Думбия (Калачев, 71), Бухаров (Шомуродов, 78).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян (Обляков, 81), Никитин (Фатай, 60), Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Салатич (Сысуев, 73), Кротов, Игбун.

Предупреждения: Песьяков, 90+3 – Салатич, 73; Игбун, 90+2.

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