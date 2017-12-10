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    РФПЛ. «Ростов» в первом матче без Кучука обыграл «Уфу»

    «Ростов», на неделе лишившийся главного тренера Леонида Кучука, в матче 20 тура РФПЛ сумел одержать победу над гостями из Уфы. Единственный мяч забил защитник Сверрир Ингасон.

    Напомним, что обязанности главного тренера у южан сейчас исполняет Дмитрий Кириченко, работавший в штабе Кучука помощником.

    Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Ингассон, 22.

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингассон, Вилюш, Гацкан, Могилевец, Зуев (Ионов, 61), Думбия (Калачев, 71), Бухаров (Шомуродов, 78).

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян (Обляков, 81), Никитин (Фатай, 60), Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Салатич (Сысуев, 73), Кротов, Игбун.

    Предупреждения: Песьяков, 90+3 – Салатич, 73; Игбун, 90+2.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2017 20:53
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    Комментарии (21)
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    Serjoga
    1512928548
    С победой, землячки!
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    Tuxuu777
    1512928700
    Отменили чистый гол Уфы. Судья матч конкретно провалил. Не по делу проиграли. Просто не повезло
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    a-rakhmatov
    1512928724
    Ростов без Кучука возвращается к своей игре....с победой дончан )))
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    insider_retro
    1512928944
    Ростов с победой!! Порадовал общественность!... А команда Сергея Богдановича подрастеряла добытый ранее очковый задел... Надо передохнуть...
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    богатяновский
    1512928948
    Игра забудется а результат останется главное взяли
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    bol161r
    1512934979
    Ростов с трудовой победой, и удачи в оставшихся матчах.
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    Serg_2006
    1512935813
    Сняли порчу (от Кучука), молдцы.
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    OfaZavr
    1512980399
    ну вот убрали это физрука и дела сразу пошли. С победой, молодцы!
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    ologreds
    1694991759
    numo528775
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