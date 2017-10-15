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Леонид Кучук
Материалы
Леонид Кучук - материалы
Беларусь
27 августа 1959 (67)
Тренер
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Бердыев выиграл у «Ростова». Джанаев – герой матча
Курбан Бердыев обыграл новый «Ростов», а бывший голкипер команды выдал крутой перфоманс.
15.10.2017 19:20
5
Этот сезон РФПЛ очень крутой! И вот почему
Кокорин забивает, «Локо» побеждает, а «Краснодар» запускает в команду молодых. «Бомбардир» фиксирует главные плюсы нового сезона РФПЛ
23.08.2017 23:30
20
Слуцкий стал главным тренером «Халла». Бердыев вернулся в «Рубин». Дайджест событий дня
Кучук возглавил «Ростов», а Спаллетти – «Интер». Ибрагимович стал свободным агентом. Россия не уступила Чили. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
09.06.2017 22:15
8
«Барселона» объявила о назначении Вальверде. Озвучена возможная зарплата Манчини в «Зените». Дайджест событий дня
Кучук может сменить Семина в «Локомотиве». Месси получит «Золотую бутсу». Чемпионат Италии стал самым результативным среди топ-5 лиг. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
29.05.2017 21:30
6
«Локомотив» выиграл Кубок России. Уже в седьмой раз
«Локомотив» – обладатель Кубка России-2016/17, этот трофей он выиграл в седьмой раз в своей истории. «Бомбардир» вспоминает, чем запомнились прошлые победные финалы.
02.05.2017 20:51
26
Паспорт-телефон, пирожки и другие способы отвязаться от журналистов
Томас Мюллер разговаривал по паспорту, а Александр Рязанцев кушал пирожки. «Бомбардир» вспоминает эти и другие случаи, когда игроки и тренеры избегали общения с журналистами.
14.01.2017 12:20
1
Погба возвращается в «МЮ». «Ростов» может остаться без спонсора. Дайджест событий дня
Бердыев выбирает между сборной и «Спартаком». «МЮ» выиграл Суперкубок Англии. ЦСКА одержал первую победу в чемпионате. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
07.08.2016 22:05
8
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