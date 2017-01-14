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Паспорт-телефон, пирожки и другие способы отвязаться от журналистов

Томас Мюллер и паспорт

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер теперь редко забивает голы, но по-прежнему поступает креативно. После тренировки «Баварии» в Дохе, немцу не хотелось выступать перед журналистами. Мюллер прикинулся, что говорит по телефону, приложив к уху паспорт. Попутно он успевал реагировать на высказывания партнеров, а журналистов порадовал лишь лучезарной улыбкой.

«Извините – пирожки!»

Этот известный случай произошел в 2012 году. «Рубин» тогда неожиданно проиграл «Амкару», но аппетит Александра Рязанцева это поражение не испортило. Полузащитник казанцев прошел перед прессой, наслаждаясь пирожками. На просьбы прокомментировать исход матча Рязанцев отреагировал фразой: «Извините – пирожки». «Таким образом я дал понять, что пирожки в тот момент были для меня важнее, чем общение с журналистами», – рассказывал потом Александр. Не так креативно, но не менее эффективно поступил молодой нападающий ЦСКА Федор Чалов. Поговорив в микст-зоне по телефону, футболист поспешил в автобус, проигнорировав просьбы об интервью.

Судьи – причина всех бед

Жозе Моуринью часто ссорится с судьями. Оказалось, что арбитры могут помешать ему даже пообщаться с прессой. Еще тренируя мадридский «Реал», Жозе психанул после ничейного матча с «Вильярреалом». Тогда с поля удалили Месута Озила и Серхио Рамоса. Моуринью тоже подвергся наказанию и не смог досмотреть матч со скамейки. Когда игра закончилась, Моуринью поспешил в клубный автобус, а на пресс-конференцию никто из представителей «Реала» так и не явился. При этом португальский тренер отмечался и добрыми поступками по отношению к журналистам. Уже возглавив «Челси», на одной из пресс-конференций он лично поприветствовал корреспондента Рэгса Мартела, который поборол рак и вернулся к работе.

Аргентина за Лавесси

Перед матчем сборных Аргентины и Колумбии журналист Radio Mitre Габриэль Анельо неожиданно рассказал в твиттере, что нападающий Лавесси курил марихуану в гостинице, где проживала команда. За это аргентинец пообещал подать в суд за клевету, а его партнеры по сборной объявили прессе бойкот. Аргентинские футболисты вышли на разговор, но Лионель Месси от имени всей команды объявил, что игроки больше не будут давать комментарии. «Мы решили больше не общаться с прессой. Нас перестали уважать. Жаль, что приходится прибегать к подобным мерам, но выбора у нас нет. Вторжение в частную жизнь – слишком серьезные вещи», – сказал Месси, а затем вместе с партнерами покинул зал.

Тирада Ибрагимовича

Златан Ибрагимович часто радует журналистов и болельщиков интересными высказываниями. Но иногда и его могут вывести из себя странные вопросы. Французские журналисты поинтересовались у Златана о его отношениях с Кавани, когда швед еще забивал кучу голов в «ПСЖ». «Все обсуждают ваши отношения с Эдинсоном», – начал говорить журналист, на что Златан ответил: «Все или только вы?». Эту фразу он повторял на протяжении всего разговора, а журналист так и не смог добиться желаемого.

Бонус. Краткость Кучука

«Кубань» проиграла «Динамо», а тогдашний тренер краснодарцев Леонид Кучук должен был отвечать на вопросы журналистов перед телекамерой. Но что-то спросить корреспондент просто не успел. «Я поздравлю «Динамо» с победой. Всего доброго», – перебил Кучук и удалился. Такая дерзость – тоже выход.

Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Европа Бавария Рубин Кубань (ЛФЛ) Реал ПСЖ Челси Аргентина Рязанцев Александр Лавесси Эсекьель Ибрагимович Златан Мюллер Томас Моуринью Жозе Кучук Леонид
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boggp
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