Бубнов: «Кириченко – оптимальный вариант для «Ростова» на данном этапе»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов назвал логичным увольнение с поста главного тренера «Ростова» Леонида Кучука. По его словам, тому не удалось в нужной степени выстроить игру в атаке, что сказалось на результатах.

«Сразу нужно отметить важный момент. Учитывая количество потерь, которые понес «Ростов» в межсезонье, непростая жизнь в чемпионате, вплоть до борьбы за выживание, прогнозировалась еще до его старта. Единственное очко в двух первых турах мало кого удивило, однако затем подопечные Кучука выдали впечатляющий отрезок из четырех побед кряду, не проиграли дома «Краснодару» и в гостях «Зениту». Промежуточный итог – третье место – был удивителен.

За счет чего «Ростову» удался столь успешный старт? Кучук – тренер, который специализируется на оборонительной модели (его предыдущие команды действовали примерно в том же ключе, что и «Ростов»). Белорусскому специалисту быстро удалось поставить игру в задней линии, так как в его распоряжении имелись опытные футболисты: видавший виды в «Спартаке» Паршивлюк, представитель сборной Исландии Ингасон, игравший в команде до сентября Мевля, опорную зону цементировали старожил Гацкан и быстро адаптировавшийся Юсупов. Надежность тылов, отличная реализация «стандартов», забросы на высоких Дядюна с Бухаровым, плюс доля везения в атаке – такой нехитрый коктейль и стал залогом успешного результата в начале.

А потом в «Зенит» ушел Мевля, тяжелую травму получил Юсупов, периодически выбывали из строя Калачев, Гацкан, Бухаров и другие. Собранная в краткие сроки летом команда и без того находилась в процессе сыгрывания, а тут столкнулась с необходимостью раз за разом проводить вынужденную ротацию. Соперники быстро адаптировались к незатейливой манере игры «Ростова», которая к тому же по объективным причинам не дотягивала до собственных образцов начала сезона. Плюс ко всему «Ростову» периодически не везло, вспомнить хотя бы матч с «Ахматом» (0:1) или проигранную серию пенальти в Кубке России с «Амкаром», негативно сказавшуюся на коллектив в психологическом плане.

Если говорить о том, чего не удалось сделать Кучуку, так это выстроить более ли менее выразительную игру в атаке. Да, выбыл из строя Юсупов, не всегда был в строю обладающий великолепным пасом Калачев, но скатывание на бесконечные забросы в штрафную и расчет на стандартные положения – это все равно не максимум, который можно было выжать из данного состава. По крайней мере, в плане агрессии, настроя. Он, безусловно, даже близко не ровня прошлогоднему, но все-таки достаточно боеспособен, чтобы набирать очки и избежать попадания в зону переходных матчей. «Ростов» и сейчас идет выше, но динамика результатов – одна победа в 13 турах плюс вылет из Кубка России – говорила о том, что команде Кучука предстоит бороться за выживание.

Какими бы ни были причины неудач, когда результата нет, руководство зачастую прибегает к смене тренера. Здесь нет противоречий с логикой. Вполне возможно, что команде пойдет на пользу эмоциональная встряска, тем более исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Кириченко, отлично знакомый со всеми внутренними проблемами. Он даже руководил действиями игроков во время матчей по ходу прошлого сезона, пусть и не являлся самостоятельной фигурой, по большей части исполняя указания Бердыева. Тем не менее Кириченко прошел хорошую школу, знает все нюансы в коллективе, тонкости взаимоотношений с руководством.

На мой взгляд, Кириченко – оптимальный вариант для «Ростова» на данном этапе. Если не произойдет форс-мажора, или на горизонте не появится вариант со свободным маститым тренером, думаю, именно он будет готовить команду к весенней части чемпионата. А подбор игроков «Ростова», повторюсь, должен позволить команде сохранить прописку в РФПЛ», – считает Бубнов.

По итогам 19-ти туров «Ростов» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги с 22 очками в своем активе.