Football.by: Кучук подал в отставку с поста тренера «Динамо» Мн после поражения от «Руха»

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук не захотел продолжать работу с командой после матча 11-го тура чемпионата Белоруссии против «Руха» (0:1). После поражения Кучук написал заявление об отставке.

Это второе подряд поражение «Динамо» с минимальным счетом.