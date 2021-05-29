Football.by: Кучук подал в отставку с поста тренера «Динамо» Мн после поражения от «Руха»

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук не захотел продолжать работу с командой после матча 11-го тура чемпионата Белоруссии против «Руха» (0:1). После поражения Кучук написал заявление об отставке.
Это второе подряд поражение «Динамо» с минимальным счетом.
- «Динамо» идет в таблице на 4-м месте.
- Кучука назначили на пост в 2020 году.
- В России Кучук работал, в частности, с «Локомотивом».
Источник: Football.by
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