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    Football.by: Кучук подал в отставку с поста тренера «Динамо» Мн после поражения от «Руха»

    Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук не захотел продолжать работу с командой после матча 11-го тура чемпионата Белоруссии против «Руха» (0:1). После поражения Кучук написал заявление об отставке.

    Это второе подряд поражение «Динамо» с минимальным счетом.

    • «Динамо» идет в таблице на 4-м месте.
    • Кучука назначили на пост в 2020 году.
    • В России Кучук работал, в частности, с «Локомотивом».

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    Источник: Football.by

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