УПЛ. «Шахтер» благодаря Конопле в меньшинстве победил «Рух» Кучука

Всегда уважал шахтер,но теперь это не шахтер, а терпилы. Настоящий шахтер Донецкий был и будет новый. Вот за него и порадуемся на Донбас арене
«Шахтер» в третьем туре чемпионата Украины победил в гостевом матче «Рух». Единственный мяч забил защитник Ефим Конопля.
С 35-й минуты «Шахтер» играл в меньшинстве после удаления Михаила Мудрика, которого летом пытался купить «Арсенал».
С «Рухом» работает бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова», «Кубани» Леонид Кучук.
Впереди у «Шахтера» матч Лиги чемпионов против «Лейпцига» (6 сентября).
Украина. УПЛ. 3-й тур
Гол: 0:1 – Конопля, 79.
Удаления: нет – Мудрик, 35.