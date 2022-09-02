УПЛ. «Шахтер» благодаря Конопле в меньшинстве победил «Рух» Кучука

«Шахтер» в третьем туре чемпионата Украины победил в гостевом матче «Рух». Единственный мяч забил защитник Ефим Конопля.

С 35-й минуты «Шахтер» играл в меньшинстве после удаления Михаила Мудрика, которого летом пытался купить «Арсенал».

С «Рухом» работает бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова», «Кубани» Леонид Кучук.

Впереди у «Шахтера» матч Лиги чемпионов против «Лейпцига» (6 сентября).

Украина. УПЛ. 3-й тур

Рух – Шахтер – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Конопля, 79.

Удаления: нет – Мудрик, 35.

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