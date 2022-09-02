Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    УПЛ. «Шахтер» благодаря Конопле в меньшинстве победил «Рух» Кучука

    «Шахтер» в третьем туре чемпионата Украины победил в гостевом матче «Рух». Единственный мяч забил защитник Ефим Конопля.

    С 35-й минуты «Шахтер» играл в меньшинстве после удаления Михаила Мудрика, которого летом пытался купить «Арсенал».

    С «Рухом» работает бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова», «Кубани» Леонид Кучук.

    Впереди у «Шахтера» матч Лиги чемпионов против «Лейпцига» (6 сентября).

    Украина. УПЛ. 3-й тур

    Рух – Шахтер – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Конопля, 79.

    Удаления: нет – Мудрик, 35.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Новости по теме
    Сборная Украины объявила имя нового тренера 1
    Игрок «Шинника» рассказал об угрозах в соцсетях после драки с украинцами из «Миная» 3
    «Сильно напились, лезли к девушкам и не видели, что происходит». Сотрудник отеля в Турции – о драке «Шинника» и «Миная» 5
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2022 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2162

      Dr.Metal 2 сентября 2022, 22:07

      Всегда уважал шахтер,но теперь это не шахтер, а терпилы. Настоящий шахтер Донецкий был и будет новый. Вот за него и порадуемся на Донбас арене

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 2 сентября 2022, 19:04

      Интересный заголовок получился. Только из-за него и кликнул на новость.
      Ну, если учитывать сложившиеся обстоятельства, то Коноплю можно не считать за фамилию.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11