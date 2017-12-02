Кучук – после «Динамо»: «Чтобы игра в атаке удавалась, надо цепляться за мячи»

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итоги поражению от «Динамо» (0:2) в матче 19-го тура чемпионата России.

«Во втором тайме получалось атаковать чуть лучше, чем в первом. Но, чтобы игра в атаке удавалась, надо цепляться за мячи. Если этого не делать, то тяжело показывать хороший футбол. Мячи доходили, но мы не цеплялись, поэтому нет смысла говорить об атаке.

Изменения во втором тайме? Это помогло создать нам несколько моментов. Был момент с убойной позиции, но не удалось реализовать», – сказал Кучук в эфире телеканала «Наш Футбол».

Ростовский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице.