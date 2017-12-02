Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Кучук – после «Динамо»: «Чтобы игра в атаке удавалась, надо цепляться за мячи»

    Кучук – после «Динамо»: «Чтобы игра в атаке удавалась, надо цепляться за мячи»

    Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итоги поражению от «Динамо» (0:2) в матче 19-го тура чемпионата России.

    «Во втором тайме получалось атаковать чуть лучше, чем в первом. Но, чтобы игра в атаке удавалась, надо цепляться за мячи. Если этого не делать, то тяжело показывать хороший футбол. Мячи доходили, но мы не цеплялись, поэтому нет смысла говорить об атаке.

    Изменения во втором тайме? Это помогло создать нам несколько моментов. Был момент с убойной позиции, но не удалось реализовать», – сказал Кучук в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Ростовский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2017 16:24
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    за ЦСКА с 1980г
    1512221852
    Жалко. Ростов поплыл..Сочувствую мужикам..
    Ответить
    богатяновский
    1512222961
    Бросили пачку денг в Дон и ростов всем составом во главе с руководством области бросился её вылавливать
    Ответить
    ROSTOV SUPER
    1512224571
    Надо тебя выгонять !
    Ответить
    _Marqella_
    1512226027
    Просто Ростову надо играть в пердиве, там будет всё получатся...давайте не подкачайте в этом году, в стыки и на выход...
    Ответить
    Ростов рулит.
    1512229408
    У Бердыева в Рубине не получается, надо весной возвращаться в Ростов и опять вытаскивать со дна. Кучука домой в Белоруссию с Лукашенко бульбу сажать.
    Ответить
    Даникс-72
    1512231011
    Никто Кучука не уволит. Хорошо справляется с ролью "Петрушки", которая удобна руководству. Эх, Бекиевич, как же тебя не хватает команде и нам, болельщикам. Жаль, что руководству такие не нужны...
    Ответить
    Таганский
    1512253824
    Ждем обещанные усиления зимой..
    Ответить
    ologreds
    1694991819
    numo527868
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+