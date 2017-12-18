Буссуфа: «Смородская принимала решения на эмоциях»

Полузащитник «Аль-Джазиры» Мубарак Буссуфа считает, что успех «Локомотива» в текущем сезоне связан со сменой руководства и тренерского штаба. Напомним, что марокканец выступал в составе «железнодорожников» с 2013 по 2016 годы.

– Вы покинули клуб не очень-то по-доброму. То с Кучуком конфликтовали, то вас в дубль переводили.

– К самому «Локомотиву» у меня нет никаких вопросов. Мы просто не могли договориться о некоторых вещах с тогдашним руководством. А когда нет согласия – приходится расставаться. Мне жаль, что все так закончилось. Но к клубу, к болельщикам я испытываю исключительно теплые чувства.

– Теперь у «Локо» новый президент. Может, потому он и лидирует?

– Со стороны судить сложно. Но видно, что сейчас в клубе отлично работают. Особенно с болельщиками. И это правильно: фанаты всегда должны быть на первом место.

– Выходит, возглавлять футбольный клуб – это все-таки мужское дело?

– Пожалуй. Ольга Смородская... Как бы выразиться. Она была слишком эмоциональной. И решения принимала на эмоциях. А это не всегда приводит к хорошему итогу. Леди эмоциональнее мужчин – это нормально. Я не так часто с ней общался, чтобы судить. Но нынешний прогресс говорит сам за себя.