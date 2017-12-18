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    Буссуфа: «Смородская принимала решения на эмоциях»

    Полузащитник «Аль-Джазиры» Мубарак Буссуфа считает, что успех «Локомотива» в текущем сезоне связан со сменой руководства и тренерского штаба. Напомним, что марокканец выступал в составе «железнодорожников» с 2013 по 2016 годы.

    – Вы покинули клуб не очень-то по-доброму. То с Кучуком конфликтовали, то вас в дубль переводили.

    – К самому «Локомотиву» у меня нет никаких вопросов. Мы просто не могли договориться о некоторых вещах с тогдашним руководством. А когда нет согласия – приходится расставаться. Мне жаль, что все так закончилось. Но к клубу, к болельщикам я испытываю исключительно теплые чувства.

    – Теперь у «Локо» новый президент. Может, потому он и лидирует?

    – Со стороны судить сложно. Но видно, что сейчас в клубе отлично работают. Особенно с болельщиками. И это правильно: фанаты всегда должны быть на первом место.

    – Выходит, возглавлять футбольный клуб – это все-таки мужское дело?

    – Пожалуй. Ольга Смородская... Как бы выразиться. Она была слишком эмоциональной. И решения принимала на эмоциях. А это не всегда приводит к хорошему итогу. Леди эмоциональнее мужчин – это нормально. Я не так часто с ней общался, чтобы судить. Но нынешний прогресс говорит сам за себя.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.12.2017 08:56
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    Комментарии (4)
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    bumer_moscow
    1513577792
    Да дура она была
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    XaXatyn
    1513586964
    Смо вешала и ломала в ЛОКО все что возможно ! Я еще до сих пор рад что ее убрали !
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    Red-Green_fan
    1513597904
    Не зря же есть поговорка - "Баба с возу, кобыле легче".
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    ologreds
    1694991711
    numo529536
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