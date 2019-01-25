Журналист Егоров: «Группа лиц из «Динамо» хочет поменять Хохлова на Кучука»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что в футбольном сообществе есть информация о будущем новом главном тренере «Динамо». В случае увольнения Дмитрия Хохлова команду может возглавить Леонид Кучук.

«Определенная группа лиц вокруг «Динамо» считает, что Хохлова надо поменять. Кандидатура, на которую надо поменять, – Кучук. Этот слух постоянно витает вокруг «Динамо»: в случае ухода Хохлова может прийти Кучук», – сказал журналист.