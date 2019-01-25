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    Журналист Егоров: «Группа лиц из «Динамо» хочет поменять Хохлова на Кучука»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что в футбольном сообществе есть информация о будущем новом главном тренере «Динамо». В случае увольнения Дмитрия Хохлова команду может возглавить Леонид Кучук.

    «Определенная группа лиц вокруг «Динамо» считает, что Хохлова надо поменять. Кандидатура, на которую надо поменять, – Кучук. Этот слух постоянно витает вокруг «Динамо»: в случае ухода Хохлова может прийти Кучук», – сказал журналист.

    • Последним местом работы белоруса был «Ростов» (2017 год).
    • В Москве специалист с 2013 по 2014 год работал в «Локомотиве».
    • Главное достижение в карьере – шесть побед в чемпионате Молдавии с «Шерифом».

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    25.01.2019 10:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 28 января 2019, 05:26

      да эта группа лиц,во главе со "спортивным директором",уже давно Хохлову яму роют

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 января 2019, 16:32

      В " Динамо" не могут без разных разборок, распилов и скандалов. А когда вновь замаячили деньги банка ВТБ, то там не одна "группа лиц" будет кормиться.

      3
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      Рейтинг: +143

      Legion-o 25 января 2019, 16:31

      Имел я эту группу лиц, твари!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 15:09

      Когда у людей нет ответственности ,они выдают себя как "Группа лиц".

      2
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 25 января 2019, 14:48

      Стабильности Динамо можно только позавидовать. Долбо...бы в руководстве у них никогда не заканчиваются. Умеют ведь находить!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Manilov 25 января 2019, 15:49

      первые лет 10 я тоже так думал, а вот второй и третий 10-к лет уже появилась полная уверенность, что они совсем не дол...бы как вы сказали, а очень грамотные и хорошо устроившиеся люди у щедрой и нескончаемой кормушки.

      3
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 25 января 2019, 14:30

      по предварительному сговору?

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 января 2019, 13:40

      а Кучук прям вообще "сахар", один из самых мутных тренеров со своими странными назначениями и увольнениями.
      Лучше так и скажите, что под распил Хохлов плохо подходит.

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 января 2019, 12:23

      значит надо поменять эту группу лиц, чтоб воду не мутили

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