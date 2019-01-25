Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Егоров: «Группа лиц из «Динамо» хочет поменять Хохлова на Кучука»

Журналист Егоров: «Группа лиц из «Динамо» хочет поменять Хохлова на Кучука»

25 января 2019, 10:47
9

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что в футбольном сообществе есть информация о будущем новом главном тренере «Динамо». В случае увольнения Дмитрия Хохлова команду может возглавить Леонид Кучук.

«Определенная группа лиц вокруг «Динамо» считает, что Хохлова надо поменять. Кандидатура, на которую надо поменять, – Кучук. Этот слух постоянно витает вокруг «Динамо»: в случае ухода Хохлова может прийти Кучук», – сказал журналист.

  • Последним местом работы белоруса был «Ростов» (2017 год).
  • В Москве специалист с 2013 по 2014 год работал в «Локомотиве».
  • Главное достижение в карьере – шесть побед в чемпионате Молдавии с «Шерифом».

Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Кучук Леонид
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
серега кашин
1548408185
значит надо поменять эту группу лиц, чтоб воду не мутили
Ответить
FanatSerj
1548412818
а Кучук прям вообще "сахар", один из самых мутных тренеров со своими странными назначениями и увольнениями. Лучше так и скажите, что под распил Хохлов плохо подходит.
Ответить
Чермындыр
1548415821
по предварительному сговору?
Ответить
Manilov
1548416916
Стабильности Динамо можно только позавидовать. Долбо...бы в руководстве у них никогда не заканчиваются. Умеют ведь находить!
Ответить
zigbert
1548418149
Когда у людей нет ответственности ,они выдают себя как "Группа лиц".
Ответить
Legion-o
1548423118
Имел я эту группу лиц, твари!
Ответить
Рубик Докоян
1548423136
В " Динамо" не могут без разных разборок, распилов и скандалов. А когда вновь замаячили деньги банка ВТБ, то там не одна "группа лиц" будет кормиться.
Ответить
Kikujiro
1548642360
да эта группа лиц,во главе со "спортивным директором",уже давно Хохлову яму роют
Ответить
Главные новости
Сафонов, прервавший серию матчей с пропущенными голами, оценил свою игру против «Бреста»
11:14
Вратарь «Акрона» высказался о симуляции Кордобы
10:47
3
В клубе РПЛ прокомментировали возможность увольнения главного тренера
10:36
Батраков отреагировал на победу «Галатасарая»
10:21
Игрока ЦСКА призвали дисквалифицировать на 6 матчей за хамское поведение
09:56
3
В «Спартаке» оценили результаты работы в летнее трансферное окно
09:45
2
Сафонов отреагировал на критику в свой адрес
08:57
2
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
1
Личка сказал, есть ли у него вариант в РПЛ
08:30
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Все новости
Все новости
Зобнин сказал, как в «Спартаке» определяют пенальтиста
10:58
Энрике рассказал о словах Семака в перерыве матча с «Локомотивом»
10:08
В «Спартаке» оценили результаты работы в летнее трансферное окно
09:45
2
Экс-тренер «Зенита» заявил об ошибке судей в пользу «Локомотива»
09:26
3
В «Динамо» высказались о дисквалификации Тюкавина
09:12
2
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
1
Личка сказал, есть ли у него вариант в РПЛ
08:30
Самородов впервые высказался о срыве трансфера в «Спартак»
07:17
4
Червиченко – о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Игроки красиво падали, кричали и наплакали на пенальти»
05:34
21
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
3
Карседо оценил гол 18-летнего Массалыги за «Спартак»
01:31
5
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
5
Заболотный разочаровался в СМИ: «У меня были конфликты с журналистами»
00:20
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
8
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
3
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
В «Ростове» рассказали о будущем Альбы после 0:3 от «Спартака»
Вчера, 23:00
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
8
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
10
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
7
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
2
ФотоВ Европе исковеркали имя Радимова
Вчера, 21:55
15
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
Вчера, 21:41
18
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
Вчера, 21:33
69
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
Вчера, 21:23
5
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
Вчера, 20:57
2
Тренер «Ростова» отреагировал на 0:3 от «Спартака»
Вчера, 20:37
9
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
Вчера, 20:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+