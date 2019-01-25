Журналист Егоров: «Группа лиц из «Динамо» хочет поменять Хохлова на Кучука»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что в футбольном сообществе есть информация о будущем новом главном тренере «Динамо». В случае увольнения Дмитрия Хохлова команду может возглавить Леонид Кучук.
«Определенная группа лиц вокруг «Динамо» считает, что Хохлова надо поменять. Кандидатура, на которую надо поменять, – Кучук. Этот слух постоянно витает вокруг «Динамо»: в случае ухода Хохлова может прийти Кучук», – сказал журналист.
- Последним местом работы белоруса был «Ростов» (2017 год).
- В Москве специалист с 2013 по 2014 год работал в «Локомотиве».
- Главное достижение в карьере – шесть побед в чемпионате Молдавии с «Шерифом».
Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»