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    Президент «Ростова» сообщил, что Кучук имеет кредит доверия на три года

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что главный тренер команды Леонид Кучук имеет большой кредит доверия и не покинет свой пост.

    Напомним, желто-синие проиграли четыре последних матча в РФПЛ.

    «Леонид Кучук не будет уволен. У него очень большой кредит доверия. На три года точно», – приводит слова Арутюнянца портал DonNews.

    Белорусский специалист возглавил ростовчан в июне этого года, заключив контракт по схеме «1+1».

    После 13-ти туров «Ростов» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2017 17:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 16 октября 2017, 22:41

      Когда такое заявляют - жди скорой отставки.

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 16 октября 2017, 20:28

      Видимо Кучук по кредиту хорошие проценты отдает))) Ибо результатами команда не блещет

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 16 октября 2017, 18:57

      Противно то, что игры как таковой у Ростова не видно! Некому забивать! Кучук и победы и поражения объясняет удачей и везением или не везением! С таким тренером и такой тактикой будущего у Ростова нет! Уже Калачева основательно посадил в запас! От Ростова в этом году подвигов не ждали, на евро зону надеялись вначале сезона, но сейчас видно, что Ростову с таким "везением" там делать нечего! Будем надеяться, что зимой что-то изменится в Ростове! Лишь бы до зимы не скатиться в зону стыков или прямого вылета!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 октября 2017, 18:31

      да конечно, уже много примеров где руководство также говорило и вскоре увольняло тренера.

      2
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      Рейтинг: +365

      Бардюр 16 октября 2017, 18:30

      Очередное подтверждение тому, что ни руководству области, ни спонсорам ФК Ростов не интересен. Полчемпионата позади, ни игры у команды, ни результата, а кредит доверия на 3 года. Ростов вернётся в своё обычное состояние : стыки, полупустой стадион, долги.

      2
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      Рейтинг: +5589

      _Marqella_ > Бардюр 16 октября 2017, 19:19

      Умнечка, правильный ход мысли...Ростов ждёт пердив и забвение...))

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      Рейтинг: +365

      Бардюр > _Marqella_ 16 октября 2017, 20:16

      Кого хотел слышать меньше всего, так это тебя. Кстати, слово умничка пишется через и, грамотей.

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 16 октября 2017, 18:03

      Смелое заявление, особенно по сроку работы тренера... Не характерно для наших палестин...

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      Рейтинг: +7737

      mihail200606 16 октября 2017, 17:30

      Зря..по крайней мере вслух такие вещи говорить)) расслаблять тренера) за три гола улететь можно в колхозный чемпионат ...

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