Президент «Ростова» сообщил, что Кучук имеет кредит доверия на три года

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что главный тренер команды Леонид Кучук имеет большой кредит доверия и не покинет свой пост.

Напомним, желто-синие проиграли четыре последних матча в РФПЛ.

«Леонид Кучук не будет уволен. У него очень большой кредит доверия. На три года точно», – приводит слова Арутюнянца портал DonNews.

Белорусский специалист возглавил ростовчан в июне этого года, заключив контракт по схеме «1+1».

После 13-ти туров «Ростов» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков.