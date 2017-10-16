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  • Президент «Ростова» сообщил, что Кучук имеет кредит доверия на три года

Президент «Ростова» сообщил, что Кучук имеет кредит доверия на три года

16 октября 2017, 17:23
9

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что главный тренер команды Леонид Кучук имеет большой кредит доверия и не покинет свой пост.

Напомним, желто-синие проиграли четыре последних матча в РФПЛ.

«Леонид Кучук не будет уволен. У него очень большой кредит доверия. На три года точно», – приводит слова Арутюнянца портал DonNews.

Белорусский специалист возглавил ростовчан в июне этого года, заключив контракт по схеме «1+1».

После 13-ти туров «Ростов» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Кучук Леонид
Комментарии (9)
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mihail200606
1508164221
Зря..по крайней мере вслух такие вещи говорить)) расслаблять тренера) за три гола улететь можно в колхозный чемпионат ...
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insider_retro
1508166216
Смелое заявление, особенно по сроку работы тренера... Не характерно для наших палестин...
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Бардюр
1508167813
Очередное подтверждение тому, что ни руководству области, ни спонсорам ФК Ростов не интересен. Полчемпионата позади, ни игры у команды, ни результата, а кредит доверия на 3 года. Ростов вернётся в своё обычное состояние : стыки, полупустой стадион, долги.
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OfaZavr
1508167869
да конечно, уже много примеров где руководство также говорило и вскоре увольняло тренера.
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Serjoga
1508169434
Противно то, что игры как таковой у Ростова не видно! Некому забивать! Кучук и победы и поражения объясняет удачей и везением или не везением! С таким тренером и такой тактикой будущего у Ростова нет! Уже Калачева основательно посадил в запас! От Ростова в этом году подвигов не ждали, на евро зону надеялись вначале сезона, но сейчас видно, что Ростову с таким "везением" там делать нечего! Будем надеяться, что зимой что-то изменится в Ростове! Лишь бы до зимы не скатиться в зону стыков или прямого вылета!
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Lester84
1508174910
Видимо Кучук по кредиту хорошие проценты отдает))) Ибо результатами команда не блещет
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Tostao
1508182865
Когда такое заявляют - жди скорой отставки.
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