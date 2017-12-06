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    • Шикунов: «При Кучуке «Ростов» одержал одну победу в 13-ти матчах. Это ни в какие ворота не лезет»

    Шикунов: «При Кучуке «Ростов» одержал одну победу в 13-ти матчах. Это ни в какие ворота не лезет»

    Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал отставку Леонида Кучука с поста главного тренера.

    «Главное, что «Ростов» при Кучуке не давал результата, это большой показатель. Это способствовало тому, что те люди, которые сейчас управляют клубом, приняли такое решение. И его надо было принимать.

    Так дальше продолжаться не могло. Команда одержала одну победу в 13 матчах чемпионата. Это же ни в какие ворота не лезет.

    Выводы бы сделали в любом клубе, не только в «Ростове». Это еще руководство клуба показало терпение. Тем более в последние два года в Ростове привыкли к другим результатам.

    У Кириченко (врио клуба – прим. «Бомбардира») приличный опыт работы в клубе. Понятно, что главным он не работал, но все когда-то с чего-то начинают.

    Он внимательный и трудоспособный, глубоко вникает во все нюансы. Его очень хвалил Курбан Бердыев.

    Дай бог, чтобы у воспитанника ростовского футбола все получилось. У него есть задатки, чтобы потом стать главным тренером. Но это такое сложное дело, очень много вещей, которые должны совпасть – финансирование и многое другое», – сказал Шикунов.

    Ранее президент клуба Арташес Арутюнянц пожелал Кучуку удачи.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    06.12.2017 19:44
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    GoLenaStop
    1512581940
    ...Но это такое сложное дело, очень много вещей, которые должны совпасть – финансирование и многое другое», – сказал Шикунов. Научись давать откаты и лизать нужную задницу! Тут тебе не спорт! --так теперь учат спецы и наставники .... (коммент лично мой. Простите, обидно... )
    Ответить
    ilya733090
    1512582409
    Кучука гнать из страны вообще надо! Во многих командах уже побывал в РФПЛ и результат один и тот же! Никакого прогресса и результата! Нечего здесь ловить! А Кириченко, я думаю, у Курбана многому научился! Пусть пробует и все получится с тактикой проверенной! Правда игроки уже не те....
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    cska-62
    1512583660
    Кто бы руководство клуба уволил... Навсегда! Потеря Бердыева - это потеря каких-либо перспектив. И виноват в этом не Кучук, не Пушкин и не Лермонтов! Виновно в этом руководство клуба!!! Аминь!
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    qwerty991
    1512593371
    Уровень игроков Ростова при всем моем уважении к ним не самый высокий. Тащит только Калачев и еще пара игроков и все. Остальные игроки уровня ФНЛ. Без усилении в ЗТО, Ростов к сожалению вылетит.
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    Таганский
    1512594683
    Обычно, после увольнения тренера, команда возрождается.. Посмотрим..
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    geroin161
    1512595873
    Ну а почему у Каучука сначала все получалось? И на втором месте были, а потом бац и все, победы закончились(((
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    zico2205
    1512598403
    Поглядим-посмотрим....
    Ответить
    komarinskiy
    1512667939
    Странно, что приглашали Кучука. Он отовсюду уходил досрочно.
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    Serjoga
    1512757594
    Комменты БЫВШИХ не интересны! Что скажет НЫНЕШНЕЕ руководство?
    Ответить
    ologreds
    1694991787
    numo528333
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