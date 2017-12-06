Шикунов: «При Кучуке «Ростов» одержал одну победу в 13-ти матчах. Это ни в какие ворота не лезет»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал отставку Леонида Кучука с поста главного тренера.

«Главное, что «Ростов» при Кучуке не давал результата, это большой показатель. Это способствовало тому, что те люди, которые сейчас управляют клубом, приняли такое решение. И его надо было принимать.

Так дальше продолжаться не могло. Команда одержала одну победу в 13 матчах чемпионата. Это же ни в какие ворота не лезет.

Выводы бы сделали в любом клубе, не только в «Ростове». Это еще руководство клуба показало терпение. Тем более в последние два года в Ростове привыкли к другим результатам.

У Кириченко (врио клуба – прим. «Бомбардира») приличный опыт работы в клубе. Понятно, что главным он не работал, но все когда-то с чего-то начинают.

Он внимательный и трудоспособный, глубоко вникает во все нюансы. Его очень хвалил Курбан Бердыев.

Дай бог, чтобы у воспитанника ростовского футбола все получилось. У него есть задатки, чтобы потом стать главным тренером. Но это такое сложное дело, очень много вещей, которые должны совпасть – финансирование и многое другое», – сказал Шикунов.

Ранее президент клуба Арташес Арутюнянц пожелал Кучуку удачи.