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Олег Кононов
Новости
Олег Кононов - новости
Россия
23 марта 1966 (60)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Кононов прокомментировал свой уход из «Торпедо»
20 мая
1
«Торпедо» объявило об отставке Кононова
20 мая
2
У Кононова появилось предложение в день увольнения из «Торпедо»
19 мая
6
Раскрыта причина увольнения Кононова из «Торпедо»
18 мая
2
Экс-тренер «Спартака» Кононов лишился работы
18 мая
8
Экс-тренер «Спартака» сказал, остается ли команда в числе топ-клубов России
31 марта
8
Кононов назвал главную ошибку за время работы в «Спартаке»
26 марта
6
Видео
Фанаты «Торпедо» снова поиздевались над Кононовым
17 марта
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
17 марта
2
Видео
Фанаты «Торпедо» поиздевались над Кононовым, поздравив его с 8 марта
8 марта
2
Смолов выбрал трех российских тренеров для «Спартака»
2 марта
8
Кононов – об экс-футболисте 4 клубов РПЛ: «Всe-таки «Торпедо» его подпишет»
7 февраля
1
Кононов высказался о новом тренере «Спартака»
2025.11.26 16:29
1
Кононов назвал две команды РПЛ, которые будут бороться за чемпионство
2025.11.26 11:56
Кононов прокомментировал кубковое поражение «Торпедо» от «Балтики»
2025.11.25 23:00
Кононов двумя словами описал игру сборной России при Карпине
2025.11.17 15:00
5
Кононов прокомментировал увольнение Станковича из «Спартака»
2025.11.16 11:59
3
Видео
Фанаты «Торпедо» назвали Кононова «убийцей»
2025.11.15 17:49
2
Фанаты «Торпедо» снова обматерили Кононова
2025.11.04 00:12
2
Романцев возмутился увольнением Парфенова из «Торпедо»
2025.10.31 11:38
1
Кононов – о том, что его не любят фанаты «Торпедо»: «Это их проблема»
2025.10.28 11:12
2
Кононов рассказал о неустойке, которую получил за увольнение из «Торпедо» в августе
2025.10.26 12:42
5
Кононов – игрокам «Торпедо»: «Соскучились по мне?»
2025.10.21 18:06
2
Ари вернулся на пост спортивного директора «Торпедо»
2025.10.21 17:05
15
Кононов озвучил срок контракта с «Торпедо»
2025.10.16 23:23
Кононов назвал человека, убедившего его вернуться в «Торпедо»
2025.10.16 20:41
«Торпедо» крупно выиграло в первом матче после возвращения Кононова
2025.10.16 19:30
Кононов впервые прокомментировал возвращение в «Торпедо»
2025.10.16 18:18
2
Корнеев одним словом отреагировал на возвращение Кононова в «Торпедо»
2025.10.16 09:42
3
Семин предложил изменить регламент из-за «Торпедо»
2025.10.16 01:10
1
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