Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Олег Кононов - статистика

Россия
23 марта 1966 (60)
Тренер
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Торпедо
24
10
7
7
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Торпедо
1 : 0
16.05.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Шинник
1 : 1
11.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Торпедо
2 : 2
27.04.2026
Факел
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Урал
2 : 0
22.04.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
Торпедо
2 : 0
17.04.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Торпедо
1 : 1
12.04.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Уфа
1 : 1
06.04.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Торпедо
4 : 1
30.03.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
Челябинск
0 : 1
23.03.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Торпедо
3 : 0
16.03.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Торпедо
0 : 2
08.03.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Черноморец
0 : 2
01.03.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
0 : 1
30.11.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Волга
2 : 0
21.11.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо
2 : 0
15.11.2025
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Торпедо
1 : 1
09.11.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Факел
2 : 0
03.11.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Торпедо
3 : 2
25.10.2025
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
0 : 0
20.10.2025
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Торпедо
0 : 1
11.08.2025
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
03.08.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Нефтехимик
0 : 0
27.07.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Торпедо
2 : 3
20.07.2025
Челябинск
Главные новости
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
1
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
9
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
4
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
4
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+