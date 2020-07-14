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Олег Кононов
Материалы
Олег Кононов - материалы
Россия
23 марта 1966 (60)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Худший сезон «Спартака» – сейчас или в 2003 году? Они во многом похожи
Молодые звезды, молодые тренеры, жалобы на судей и ужасные результаты.
14.07.2020 22:39
9
Тедеско начал в «Спартаке» хуже, чем закончил Кононов. Все так плохо?
Экспресс-итоги по первым семи матчам Доменико в РПЛ.
08.12.2019 22:31
Подсчитали все пиджаки Кононова! Он надевал их чаще, чем «Спартак» побеждал
Провожаем тренера по одежке.
30.09.2019 00:39
Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?
Вспоминаем заслуги тренера до переезда в Москву.
29.09.2019 19:09
37
«Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч
«Уфа» даже ни разу не пробила по воротам.
20.09.2019 19:58
35
«Спартак» поговорил с болельщиками. Ответы мутные, но сама идея – правильная
Нет, это не было похоже на встречу «Динамо» с фанатами в 2012-м.
15.09.2019 17:49
16
Крал решит проблему «Спартака» в опорной зоне. С ним Зобнин перестанет косячить
И это замена Фернандо.
01.09.2019 16:08
23
Больше не верим Кононову. «Спартак» даже не пытается играть в атакующем стиле
А сколько было обещаний.
23.08.2019 00:02
74
Бакаев – новый лидер «Спартака». В чем его крутость?
Первый, кто смог заменить Промеса.
12.08.2019 17:17
15
«Спартак» возрождается: побеждают на характере, заметен стиль Кононова, блистают новички
Читайте этот текст осторожно.
08.08.2019 22:09
78
Мирзов – важная покупка для «Спартака». Его долго просил Кононов
Ради этого трансфера Мирзов игнорировал «Ростов» и Карпина.
18.07.2019 21:15
15
5 оправданий отвратительной игре «Спартака» с «Сочи»
Олег Георгиевич, Леонид Арнольдович, пользуйтесь на здоровье.
13.07.2019 21:00
30
У «Спартака» худший период в российской истории. Так плохо не было еще никогда
Сезон завален полностью, а перспективы кошмарные.
26.05.2019 19:15
58
«Вы навешиваете лапшу, что у нас все плохо». Что Кононов говорит после матчей «Спартака»
Невозмутим и уверен.
30.04.2019 13:01
31
Кононов VS Каррера – чей Спартак успешнее? Только цифры
В чью пользу?
30.04.2019 10:10
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5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
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Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
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Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
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Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
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