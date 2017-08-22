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Андрей Кобелев
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
1
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
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Все новости
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
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14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
1
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
2
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
6
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
4
10:53
Фото
Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
8
10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
1
10:20
Видео
Игроку «Вест Хэма» пришлось убегать от собаки своего одноклубника
1
10:17
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10:13
У «Манчестер Сити» 9 побед подряд с общим счетом 34:3
1
10:07
«Манчестер Сити» показал худший процент владения мячом при Гвардиоле на «Этихаде»
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Андрей Кобелев - статьи
Тренер
Имя
Андрей
Фамилия
Кобелев
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 октября 1968
Статистика
Новости
Статьи
Посты
22.08.2017 22:00
«Фанаты во время матча кричали: «Иди сюда, давай выпьем». Быть лидером в академии «Динамо», но рано закончить и стать тренером любителей
Александр Рогов начинал в школе «Динамо» у Силкина, пересекался с Акинфеевым и Комбаровым, но после одного удачного взрослого сезона закончил карьеру и стал тренером любителей. Денис Беневольский встретился с Роговым и поговорил о том, почему агенты влияют на молодых игроков, как судьи намеренно сливают матчи и о чем он думал, когда заканчивал карьеру в юности.
7
23.09.2016 17:50
Катастрофа Премьер-лиги. Как выглядел самый ужасный розыгрыш Кубка России
На днях в борьбе за Кубок России РФПЛ лишилась «Спартака» и ЦСКА, но все это меркнет перед тем, что творилось в 2009 году. «Бомбардир» напоминает, как на стадии 1/16 финала умудрились вылететь сразу 12 команд российской Премьер-лиги.
8
19.09.2016 18:00
Каррерим. Как из «Спартака» изгоняли Эмери и Якина
Слова Дмитрия Аленичева и Валерия Карпина о «Спартаке» под руководством Массимо Карреры заставили вспомнить, как в России безжалостно реагировали на работу других иностранцев во главе красно-белых.
13
21.05.2016 18:40
Вылет «Динамо» – хорошо или плохо? Объясняем на гифках из «Спанч Боба»
Если осенью вылет «Динамо» в ФНЛ казался желчной мечтой хейтеров, то сейчас хвататься за сердце нужно не от удивления. «Бомбардир» приводит аргументы «за» и «против» вылета «Динамо».
19
13.05.2016 14:45
Спиной к стене. Кто и как подставил Кобелева
Год назад «Динамо» сражалось с «Наполи» за выход в четвертьфинал Лиги Европы, а теперь отчаянно бьется с «Уфой» и «Мордовией» за сохранение места в РФПЛ. Что же произошло с командой при Андрее Кобелеве?
13
10.05.2016 21:30
Хуммельс перешел в «Баварию». «Матч ТВ» не покажет тур РФПЛ. Дайджест событий дня
Кобелева уволили из «Динамо». Моуринью может уехать в Индонезию. Торрес должен остаться в «Атлетико». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
13
20.04.2016 21:30
«Зенит» и ЦСКА сыграют в финале Кубка России. «Лестер» — в Лиге чемпионов. Дайджест событий дня
«Динамо» не будет увольнять Кобелева. «Милан» может быть продан китайцам. Инфантино выучит русский язык. «Бомбардир» рассказывает о самом важном за день.
9
15.03.2016 23:30
Конте уйдет из сборной Италии после Евро-2016. «Динамо» не уволит Кобелева. Дайджест событий дня
Радимов угодил в полицию. Роналду установил личный антирекорд. Аллегри согласовал новый контракт с «Ювентусом». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
08.02.2016 23:25
Аллегри возглавит «Челси». «Спартак» подписал Мельгарехо. Дайджест событий дня
«Динамо» будет бороться за Кубок. Коэнтрау получил ужасную травму. «Лестер» улучшил предложение по Мусе. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
1
16.01.2016 23:45
«Реал» выставил на трансфер Роналду. Смолова зовут в «Зенит». Дайджест событий дня
«Динамо» отказалось продлевать контракт с Кокориным. Финал Лиги чемпионов в 2018 году может пройти в Киеве. Промес верит в «Спартак». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
4
11.01.2016 10:00
«Денисов выше классом, но в основе «Динамо» будет играть Драгун». Кем Кобелев решил заменить Игоря Денисова
Известный агент Алексей Сафонов в интервью «Бомбардиру» прокомментировал переход в стан московского «Динамо» полузащитника Станислава Драгуна и рассказал, кто еще может пополнить ряды бело-голубых.
01.12.2015 10:40
Виллаш-Боаш в перепалке с Кадыровым, «Динамо» и «Рубин» героически спасаются. Каким был 17-й тур РФПЛ
Об ужасных ценах на билеты от руководства «Динамо», очередном нападении на Дмитрия Аленичева, вечеринке «Терека» и затянувшейся аномалии – в обзоре 17-го тура от «Бомбардира».
14
21.11.2015 00:00
Широков уйдет из «Спартака». Нойштедтер может стать игроком сборной России. Дайджест событий дня
Черышев не попал в заявку на класико. Блан и «ПСЖ» продлили контракт. Платини будет судиться с ФИФА. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
26.10.2015 23:33
Промес вытаскивает «Спартак», а «Ростов» рвется в Европу. Каким был 13-й тур РФПЛ
Об очередном скандале на «Арене Химки», невероятной магии Бердыева, возможности прихода психолога в «Анжи» и преимуществе российской Премьер-Лиги над Серией А и Лигой 1 – в обзоре 13-го тура от «Бомбардира».
6
25.10.2015 12:00
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» и другие суперматчи выходных
Лидеры Примеры схлестнутся в очном противостоянии. Гладбахская «Боруссия» попробует остановить «Шальке». Команда Венгера снова покажет новое лицо. «Бомбардир» рассказывает о том, что интересного подарит нам предстоящий футбольный уик-энд.
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