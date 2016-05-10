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    Хуммельс перешел в «Баварию». «Матч ТВ» не покажет тур РФПЛ. Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    10.05.2016 21:30
    Кобелева уволили из «Динамо». Моуринью может уехать в Индонезию. Торрес должен остаться в «Атлетико». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    «Бавария» подписала Хуммельса

    «Бавария» договорилась с «Боруссией» из Дортмунда о переходе чемпиона мира Матса Хуммельса. Контракт подписан до 30 июня 2021 года. Стороны договорились о неразглашении суммы трансфера. «Мы рады, что Матс Хуммельс сделал выбор в пользу «Баварии». Матс один из лучших центральных защитников в мире, с ним мы поднимем качетво нашей команды на новый уровень», – прокомментировал переход Карл-Хайнц Румменигге. За час до перехода Матса «Бавария» объявила о трансфере Ренату Санчеса из «Бенфики».

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    Кобелев покинул «Динамо»

    На сегодняшнем собрании игрокам «Динамо» объявлено о смене главного тренера. На место покинувшего свой пост Андрея Кобелева исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Чикишев, ранее возглавлявшим молодежную команду клуба. 55-летний Чикишев будет работать с командой как минимум до конца текущего чемпионата. Ранее он работал в «Тюмени» и «Иртыше» (Омск), с января 2011 года является тренером молодежной команды «Динамо».

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    «Атлетико» предложит Торресу полноценный контракт

    «Атлетико» намерен продлить контракт с нападающим Фернандо Торресом. Как сообщает источник, мадридцы предложили форварду соглашение, рассчитанное на два года. Напомним, что испанец принадлежит «Милану», а его арендное соглашение с «матрасниками» истекает этим летом. В текущем сезоне 32-летний нападающий отметился 10-ю голами и четырьмя результативными передачами в 29-ти матчах чемпионата Испании.

    Канал «Матч ТВ» не покажет ни одной игры 28-го тура РФПЛ

    В сетке вещания телеканала «Матч ТВ» не запланированы трансляции встреч 28-го тура РФПЛ. По словам представителя канала, это связано с чемпионатом мира по хоккею, который сейчас проходит в Москве.

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    Уэлбек пропустит Евро-2016

    Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек вынужден будет пропустить чемпионат Европы во Франции из-за травмы колена, которую он получил в недавнем матче с «Манчестер Сити» (2:2). После проведенного обследования стало ясно, что футболист выбыл из строя на срок от трех до пяти месяцев. В нынешнем сезоне 25-летний Уэлбэк сыграл в 11 матчах чемпионата Англии, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

    Моуринью получил предложение из Индонезии

    Футбольная ассоциация Индонезии всерьез рассматривает кандидатуру португальского специалиста Жозе Моуринью на пост наставника национальной команды. Если португалец примет предложение, то его зарплата составит 16,5 миллиона евро в год. Напомним, что на данный момент Моуринью не связан контрактом ни с одним клубом.

    Клаттенбург обслужит финал ЛЧ, Эрикссон – решающий матч ЛЕ

    Стало известно имя главного арбитра финального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико». Работать на этой встрече будет англичанин Марк Клаттенбург, который обслуживал первую полуфинальную игру между подопечными Диего Симеоне и «Баварией» (1:0). Кроме того, УЕФА объявил о том, что финальный матч Лиги Европы между «Севильей» и «Ливерпулем» будет обслуживать Йонас Эрикссон. Финал Лиги Европы пройдет 18 мая, финал Лиги чемпионов – 28 мая.

    Анри возглавил молодежный состав «Арсенала»

    Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри стал главным тренером молодежного состава лондонского «Арсенала». На эту должность его пригласили с прицелом на основной состав. В тренерский штаб француза может войти Микель Артета, в котором заинтересованы в «Тоттенхэме». Анри играл в «Арсенале» с 1999 по 2007 год. За это время он провел 368 матчей, забил 226 голов и отдал 67 голевых передач.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +10

      Hartge 13 мая 2016, 09:26

      Укрепились баварцы)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 11 мая 2016, 23:33

      шлюмельс

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +130

      Альтер 11 мая 2016, 18:03

      ебанулись совсем подкаблучники (ну или подгрузиновики) с матча

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -3

      lihindic 11 мая 2016, 10:49

      ну и канал...!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      BlackX 11 мая 2016, 10:27

      Серьёзно? Оо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 11 мая 2016, 09:30

      ????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Sergio553 11 мая 2016, 06:45

      могли бы и компромисс найти на матч тв

      0
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      Рейтинг: +305

      Strig 11 мая 2016, 06:34

      Канделакнулись...

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      Рейтинг: +36

      Solmon 11 мая 2016, 02:25

      Матч ТВ Слава!!!

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 11 мая 2016, 00:07

      Е

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