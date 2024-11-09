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Триестина
Пеп Клотет
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Пеп Клотет - новости
Триестина
Испания
27 апреля 1977 (49)
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Видео
Экс-тренер «Торпедо» Клотет напал на футболиста после его удаления
2024.11.09 16:42
2
Кухарчук: «Клотет в «Торпедо» заставлял приезжать на завтрак в «Лужники» до 8:30 – под роспись»
2024.08.14 13:28
2
Фото
Беллингем после дубля в Эль Класико поблагодарил экс-тренера «Торпедо»
2023.10.29 00:56
2
Кутепов подтвердил, что Клотет запрещал игрокам «Торпедо» улыбаться
2023.10.27 22:37
1
«Торпедо» уволило главного тренера
2023.10.03 14:05
5
Гершкович: «Ребята, что вы сделали с «Торпедо»?!»
2023.09.08 17:25
6
Тренер «Торпедо» Клотет исключил игрока из состава за улыбку на тренировке
2023.08.24 20:29
8
Испанский тренер «Торпедо» рассказал, что его не устраивает в Москве
2023.08.16 09:39
4
Клотет: «С детства очень хотел попасть в Сибирь – с нетерпением жду выездные матчи»
2023.08.15 08:59
Видео
Клотет пообщался с ультрас «Торпедо» после разгрома от «Динамо»
2023.05.20 18:45
3
Бабурин – после вылета «Торпедо»: «К Клотету претензий быть не может»
2023.05.14 10:03
«Детский тренер»: Геркус – о Клотете из «Торпедо»
2023.05.13 23:25
Президент «Торпедо» ответил, останется ли Клотет в клубе после вылета в Первую лигу
2023.05.13 22:11
1
Клотет отстранил от работы своего помощника Савичева, который в «Торпедо» с 1984 года («Матч ТВ»)
2023.05.10 20:52
5
Клотет обвинил руководство в неудачах «Торпедо»
2023.05.07 10:20
3
В «Торпедо» объяснили, почему Клотет удалил трех игроков из командного чата
2023.05.05 08:57
Клотет будет закрывать «Торпедо» на базе перед оставшимися матчами сезона
2023.05.03 11:15
6
Кутепов подтвердил перевод в дубль «Торпедо» и исключение из командного чата
2023.04.27 15:27
1
Клотет считает, что шутки и улыбки персонала «Торпедо» плохо влияют на игроков («Матч ТВ»)
2023.04.27 14:58
2
Клотет удалил трех игроков из командного чата «Торпедо»
2023.04.27 14:26
Президент «Торпедо» прокомментировал отстранение трех игроков от тренировок
2023.04.26 15:25
Капитан «Торпедо» раскрыл подробности конфликта с Клотетом на тренировке
2023.04.25 14:07
3
Клотет перевел Кутепова и Нетфуллина в дубль «Торпедо» («Чемпионат»)
2023.04.25 12:43
7
Клотет выгнал Журавлева с тренировки «Торпедо», потому что он слишком много улыбался
2023.04.25 12:29
Видео
Появилось видео жестов Клотета в матче со «Спартаком» – за них тренер «Торпедо» был удален
2023.04.21 21:39
2
В «Торпедо» раскрыли разницу между Клотетом и Талалаевым
2023.04.21 20:04
2
Клотет дисквалифицирован на два матча: он назвал судью клоуном
2023.04.19 15:54
«Торпедо» и «Химки» оспорили удаления своих тренеров
2023.04.17 20:58
Тренер «Торпедо» Клотет оскорбил судью – ему грозит дисквалификация до четырех матчей
2023.04.17 11:59
4
«Может, у меня что-то было во рту»: Клотет – о плевке в сторону судьи в матче со «Спартаком»
2023.04.16 16:21
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