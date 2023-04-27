Клотет считает, что шутки и улыбки персонала «Торпедо» плохо влияют на игроков («Матч ТВ»)

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет считает, что персонал клуба негативно влияет на футболистов.

«Клотет провел общее собрание, где потребовал минимизировать общение административного и медицинского штабов со всеми футболистами команды, потому что персонал плохо влияет на атмосферу и дисциплину, расхолаживает игроков.

В частности, речь идeт о большом количество шуток и улыбок», – сообщает «Матч ТВ».