Клотет считает, что шутки и улыбки персонала «Торпедо» плохо влияют на игроков («Матч ТВ»)

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет считает, что персонал клуба негативно влияет на футболистов.
«Клотет провел общее собрание, где потребовал минимизировать общение административного и медицинского штабов со всеми футболистами команды, потому что персонал плохо влияет на атмосферу и дисциплину, расхолаживает игроков.
В частности, речь идeт о большом количество шуток и улыбок», – сообщает «Матч ТВ».
- Главный тренер Пеп Клотет исключил из состава Равиля Нетфуллина, Илью Кутепова и Юрия Журавлева.
- Сообщалось, что последнего выгнали с занятия, поскольку он много улыбался.
- «Торпедо» – последняя команда РПЛ по итогам 24 туров.
Источник: «Матч ТВ»