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  • «Может, у меня что-то было во рту»: Клотет – о плевке в сторону судьи в матче со «Спартаком»

«Может, у меня что-то было во рту»: Клотет – о плевке в сторону судьи в матче со «Спартаком»

16 апреля 2023, 16:21
3

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет прокомментировал свое удаление в первом тайме матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Плевок в сторону судьи? Я плохо помню момент, о котором вы говорите. Но это не было адресовано напрямую к арбитру. Я уважаю судей.

Конечно, я был зол, но это не было адресовано судье. Официальные лица просто делают свою работу... Удалить меня – решение арбитра, а не мое. Может, у меня было что-то во рту», – сказал испанец.

  • Испанец пропустит матч 24-го тура против «Химок».
  • «Торпедо» идет в РПЛ последним.
  • Клотет в команде с марта.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Торпедо Клотет Пеп
Комментарии (3)
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Опорник84
1681651463
Ох ка это напоминает гейевропу. Что он там выплевывал?
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subbotaspartak
1681651812
У одного что-то во рту, у другого в руках... А в головах?
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