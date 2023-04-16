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    «Может, у меня что-то было во рту»: Клотет – о плевке в сторону судьи в матче со «Спартаком»

    Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет прокомментировал свое удаление в первом тайме матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

    «Плевок в сторону судьи? Я плохо помню момент, о котором вы говорите. Но это не было адресовано напрямую к арбитру. Я уважаю судей.

    Конечно, я был зол, но это не было адресовано судье. Официальные лица просто делают свою работу... Удалить меня – решение арбитра, а не мое. Может, у меня было что-то во рту», – сказал испанец.

    • Испанец пропустит матч 24-го тура против «Химок».
    • «Торпедо» идет в РПЛ последним.
    • Клотет в команде с марта.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +805

      rac531 17 минут назад

      Сперма от Дзюбы?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6195

      subbotaspartak 46 минут назад

      У одного что-то во рту, у другого в руках...
      А в головах?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3300

      Опорник84 52 минуты назад

      Ох ка это напоминает гейевропу. Что он там выплевывал?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +805

      rac531 > Опорник84 16 минут назад

      Сперму от Дзюбы

      0
      Ответить
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