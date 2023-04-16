«Может, у меня что-то было во рту»: Клотет – о плевке в сторону судьи в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет прокомментировал свое удаление в первом тайме матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Плевок в сторону судьи? Я плохо помню момент, о котором вы говорите. Но это не было адресовано напрямую к арбитру. Я уважаю судей.

Конечно, я был зол, но это не было адресовано судье. Официальные лица просто делают свою работу... Удалить меня – решение арбитра, а не мое. Может, у меня было что-то во рту», – сказал испанец.