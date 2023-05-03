Клотет будет закрывать «Торпедо» на базе перед оставшимися матчами сезона

а толку что всё равно уже их ничего не спасёт
Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет ввел изменения в быт команды.
«Перед каждой игрой в чемпионате России игроки на несколько дней будут заезжать на базу в Кратово, на таком решении настоял Клотет.
Ранее перед матчами команда заезжала в отель на одну ночь», – написал источник.
- «Торпедо» отстает от зоны переходных матчей на 8 очков.
- Клотет пришел в команду в марте.
- До него «Торпедо» возглавлял Андрей Талалаев.
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