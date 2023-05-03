Клотет будет закрывать «Торпедо» на базе перед оставшимися матчами сезона

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет ввел изменения в быт команды.

«Перед каждой игрой в чемпионате России игроки на несколько дней будут заезжать на базу в Кратово, на таком решении настоял Клотет.

Ранее перед матчами команда заезжала в отель на одну ночь», – написал источник.

«Торпедо» отстает от зоны переходных матчей на 8 очков.

Клотет пришел в команду в марте.

До него «Торпедо» возглавлял Андрей Талалаев.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением