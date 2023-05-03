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    • Клотет будет закрывать «Торпедо» на базе перед оставшимися матчами сезона

    Клотет будет закрывать «Торпедо» на базе перед оставшимися матчами сезона

    Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет ввел изменения в быт команды.

    «Перед каждой игрой в чемпионате России игроки на несколько дней будут заезжать на базу в Кратово, на таком решении настоял Клотет.

    Ранее перед матчами команда заезжала в отель на одну ночь», – написал источник.

    • «Торпедо» отстает от зоны переходных матчей на 8 очков.
    • Клотет пришел в команду в марте.
    • До него «Торпедо» возглавлял Андрей Талалаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.05.2023 11:15
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +17502

      Garrincha58 5 часов назад

      а толку что всё равно уже их ничего не спасёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101408

      zigbert 3 мая, 15:38

      Жесткие меры. Но надо что то делать и может эти меры окажутся эффективными.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18060

      Barmaleushka 3 мая, 15:35

      Закроет , ключ под коврик ,а сам по ресторациям и "нумерам" .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2220

      Красногвардейчик 3 мая, 13:42

      Зачем? У Торпедо нет даже минимальных шансов, остаться в вышке

      0
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    • ...
      Рейтинг: +482

      Vratarь 3 мая, 12:38

      Хвалёная западная диктатура, ой, демократия... или диктатура всё же,... или совок - да! хвалёный западный совок!

      0
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      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 3 мая, 12:31

      На завод их, "Москвич" собирать.
      Насколько бы лучше вечером играл Месси, если бы днём стоял у станка...

      2
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      ...
      Рейтинг: +6281

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 3 мая, 15:53

      Перестаньте махать *******..

      1
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