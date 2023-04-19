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    Клотет дисквалифицирован на два матча: он назвал судью клоуном

    Глава КДК Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации главного тренера «Торпедо» Пепа Клотета за оскорбление судьи в дерби со «Спартаком» (1:2).

    • Матч обслуживал Павел Шадыханов.
    • Испанца удалили, после чего он назвал судью «клоуном».
    • «Торпедо» – последняя команда РПЛ по итогам 23 туров.

    «Клотет был удален. Президент «Торпедо» присутствовал на заседании. Мы рассмотрели видеоматериалы, а также рапорт судей — они прояснили, что был оскорбительный жест и поведение. «Торпедо» отправило заявление на отмену красной карточки.

    ЭСК постановил, что судья правильно удалил Клотета. Мы отказали в удовлетворении заявления. КДК принял решение дисквалифицировать Клотета на 2 матча с учeтом автоматической дисквалификации и оштрафовать на 200 тысяч рублей.

    КДК рассматривал и жест, и слова в совокупности. Клотет отрицал, и говорил, что работал в многих чемпионатах, и там в таком контексте слово «клоун» не произносится. И хотел подбодрить свою команду, чтобы они не держали руки в карманах. «Торпедо» может подать аппеляцию по штрафу», — сказал Григорьянц.

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    Источник: «Чемпионат»

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