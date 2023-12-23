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Георгий Ярцев
Новости
Георгий Ярцев - новости
Россия
11 апреля 1948 (78)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
1 октября
6
Мостовой высказался о конфликте с тренером сборной России на Евро-2004
21 июля
1
Все чемпионы России по футболу: какая команда чаще всего выигрывала титул?
2023.12.23 20:05
Вдова Ярцева рассказала, кто был любимчиком мужа в «Спартаке»
2023.10.11 15:30
1
Вдова Ярцева рассказала, из-за чего умер экс-тренер сборной России
2023.10.11 11:27
3
Фото
На могиле Ярцева возвели памятник
2023.07.15 18:22
«Что-то похоже». Мележиков сравнил нынешний «Спартак» с «пионеротрядом» Ярцева
2022.11.20 16:02
Видео
Романцев: «Все свои оставшиеся победы буду посвящать Ярцеву»
2022.09.02 21:32
Видео
Матч легенд «Спартака» и «Зенита» будет посвящен памяти Ярцева
2022.09.02 14:45
3
Кержаков процитировал самые запомнившиеся фразы Ярцева
2022.07.22 11:41
Евсеев: «Ярцев брался за самые тяжелые команды. Он не боялся сложностей»
2022.07.20 21:33
Евсеев рассказал, какие тренерские качества перенял у Ярцева
2022.07.20 18:44
Видео
Евсеев не сдержал слез во время прощания с Ярцевым
2022.07.20 07:23
5
Ловчев: «Не думаю, что на похороны Федуна и Заремы соберется столько же людей, как у Ярцева»
2022.07.19 14:43
31
Дюков прокомментировал смерть Ярцева
2022.07.19 13:56
1
Видео
Гроб Ярцева вынесли из манежа «Спартака» под аплодисменты
2022.07.19 13:23
1
Карпин – о Ярцеве: «Мы потеряли великого человека. Саныч всегда был с улыбкой»
2022.07.19 11:58
1
Джикия от лица «Спартака» принес соболезнования родным и близким Ярцева
2022.07.19 11:44
Симонян – Ярцеву: «Скоро встретимся»
2022.07.19 11:30
6
«Придется учиться жить заново». Романцев простился с Ярцевым
2022.07.19 11:02
1
Гендиректор «Спартака»: «Хотим попросить прощения у Ярцева за то, что сделали и еще сделаем»
2022.07.19 10:56
4
Стало известно, где похоронят Ярцева
2022.07.18 11:19
«Козлов и Ярцев – большая утрата для российского футбола». Кротов – о смерти экс-спартаковцев
2022.07.18 00:39
1
Стали известны подробности возможного матча памяти Ярцева
2022.07.16 21:32
Ловчев: «Бесков предлагал пожизненно дисквалифицировать Ярцева»
2022.07.16 19:18
5
Стало известно, где пройдет прощание с Ярцевым
2022.07.16 12:47
«Трудно прийти в себя». Алаев отреагировал на смерть Ярцева и Козлова
2022.07.15 20:18
Фото
Фанаты «Зенита» на матче с «Химками» вывесили баннеры в память об экс-спартаковцах Ярцеве и Козлове
2022.07.15 19:59
8
«Матч ТВ» в связи со смертью Ярцева покажет «золотой» матч «Спартак» – «Алания»
2022.07.15 19:40
1
«Спартак» взял на себя организацию похорон Ярцева
2022.07.15 19:23
1
1
2
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