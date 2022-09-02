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    Матч легенд «Спартака» и «Зенита» будет посвящен памяти Ярцева

    РФС сообщил, что перед сегодняшней встречей ветеранов «Спартака» и «Зенита» состоится акция памяти, посвященная Георгию Ярцеву.

    • Тренер умер 15 июля из-за острой сердечной недостаточности.
    • Ему было 74 года.
    • Ярцев присутствовал на первом матче легенд «Зенита» и «Спартака» 8 июля в Санкт-Петербурге.

    «Матч легенд между «Спартаком» и «Зенитом» будет посвящeн великому Георгию Ярцеву, который ушeл из жизни этим летом.

    Перед стартовым свистком хор болельщиков «Спартака» со всем стадионом исполнит песню «Ветер ли старое имя развеял» в честь Георгия Александровича.

    Учим текст, чтобы красиво почтить память легенды!» – говорится в публикации РФС.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    02.09.2022 14:45
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv 2 сентября 2022, 17:20

      Не могу найти, будет трансляция матча?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv > fakeid 2 сентября 2022, 17:41

      Спасибо тебе большое!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 2 сентября 2022, 16:40

      сколько заплатили Данни чтобы он приехал ??????

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n > nik55 2 сентября 2022, 17:20

      Португалии как раз до нового года хватит на отопление...

      0
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