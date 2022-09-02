Матч легенд «Спартака» и «Зенита» будет посвящен памяти Ярцева

РФС сообщил, что перед сегодняшней встречей ветеранов «Спартака» и «Зенита» состоится акция памяти, посвященная Георгию Ярцеву.
- Тренер умер 15 июля из-за острой сердечной недостаточности.
- Ему было 74 года.
- Ярцев присутствовал на первом матче легенд «Зенита» и «Спартака» 8 июля в Санкт-Петербурге.
«Матч легенд между «Спартаком» и «Зенитом» будет посвящeн великому Георгию Ярцеву, который ушeл из жизни этим летом.
Перед стартовым свистком хор болельщиков «Спартака» со всем стадионом исполнит песню «Ветер ли старое имя развеял» в честь Георгия Александровича.
Учим текст, чтобы красиво почтить память легенды!» – говорится в публикации РФС.
Источник: телеграм-канал РФС