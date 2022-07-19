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Джикия от лица «Спартака» принес соболезнования родным и близким Ярцева

Капитан «Спартака» Георгий Джикия простился с экс-тренером столичного клуба Георгием Ярцевым.

«От лица всей команды приношу соболезнования родным, близким, друзьям, болельщикам.

Я расскажу одну историю, которая была совсем недавно и была связана с Георгием Санычем. Перед кубковый игрой с «Динамо» он и другие ветераны приехали в Тарасовку, провели с нами замечательный день. Было тепло наблюдать, как они ходят по Тарасовке. Они вспоминали хорошие времена.

Хочется сказать огромное спасибо. Для нас, для сегодняшнего «Спартака» тот день, который мы провели вместе, навсегда останется в нашей памяти», — сказал Джикия.

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Источник: «Чемпионат»

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