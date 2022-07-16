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Ловчев: «Бесков предлагал пожизненно дисквалифицировать Ярцева»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев вспомнил, как экс-форварда команды Георгия Ярцева едва пожизненно не дисквалифицировали. За это выступал Константин Бесков.

«Была ситуация такая, когда Константин Иванович чуть Ярцева не закопал. Мы играли две последних игры, в Душанбе и Ташкенте, первый матч там сыграли 0:0, это мешало нам выйти дальше. Константин Иванович на разборе наехал на Жору, что он не забил, он назабивал 20 мячей, а здесь не забил. Жора обиделся и уехал в Кострому, сказав, что не будет играть за «Спартак».

Потом было собрание, Константин Иванович выступил и сказал, что Ярцев – зазнавшийся человек, которого мы сделали здесь футболистом, его нужно пожизненно дисквалифицировать. Я встал тогда и сказал: у нас в «Спартаке» всегда таким людям, которые ему помогают, с добром относятся.

Это времена Старостина. Жорку тогда вернули, он доиграл и мы знаем, каким стал футболистом. Он всего сыграл три-четыре года за «Спартак», но это легенда, которая осталась на все времена», – сказал Ловчев.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +19390

    derrik2000 2 часа назад

    Бесков всегда был максималистом в работе.
    Оттого и команды его ИГРАЛИ и ДАВАЛИ РЕЗУЛЬТАТ!

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