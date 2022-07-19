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Симонян – Ярцеву: «Скоро встретимся»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян простился с экс-тренером «Спартака» Георгием Ярцевым.

«Скажу откровенно, говорить мне очень тяжело. Мы провожаем легендарного футболиста, золотой фонд «Спартака»! И за всe сделанное им – нижайший поклон. Пройдут годы, но память и благодарность за его вклад в успехи нашего легендарного клуба, который родился 19 апреля 1935 года, останется.

Дорогой, Георгий Александрович, низкий тебе поклон. Я сейчас в таком возрасте, что, думаю, мы скоро с тобой встретимся. А пока, благодарность тебе от меня, последнего оставшегося олимпийца. Вечная память», – сказал Симонян.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +27

    odessakmv 47 минут назад

    Лучше не надо... Лучше попозже...

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    Рейтинг: +5097

    Дядя Серёжа 53 минуты назад

    Здоровья, Никита САН... САН - выше не придумаешь....

    0
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    Рейтинг: +5097

    Дядя Серёжа > Дядя Серёжа 51 минуту назад

    Георгий САНыч - САН...

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    Рейтинг: +22999

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Грустно... Неизбежно... Это жизнь... Никита Павлович, перед каждой домашней игрой мне, как и многим из спартаковской семьи, приятно общаться с вами у входа в сектор "А" на "Открытии". Вы настоящая легенда! Здоровья Вам и долголетия!

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