Симонян – Ярцеву: «Скоро встретимся»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян простился с экс-тренером «Спартака» Георгием Ярцевым.

«Скажу откровенно, говорить мне очень тяжело. Мы провожаем легендарного футболиста, золотой фонд «Спартака»! И за всe сделанное им – нижайший поклон. Пройдут годы, но память и благодарность за его вклад в успехи нашего легендарного клуба, который родился 19 апреля 1935 года, останется.

Дорогой, Георгий Александрович, низкий тебе поклон. Я сейчас в таком возрасте, что, думаю, мы скоро с тобой встретимся. А пока, благодарность тебе от меня, последнего оставшегося олимпийца. Вечная память», – сказал Симонян.