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    «Что-то похоже». Мележиков сравнил нынешний «Спартак» с «пионеротрядом» Ярцева

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков провел параллель между нынешней командой и «пионеротрядом» Георгия Ярцева образца 1996 года.

    «Что-то, наверное, похоже... Но я боюсь сглазить, потому что чемпионат тяжелый, ребятам очень сложно. У нас и правда много молодых игроков, молодой тренер. И атмосфера, которую мы видим и чувствуем каждый день, является неким аналогом того, что я увидел в фильме.

    Приведет ли это к [такому же, как в 1996 году] результату, зависит только от ребят и тренера», – сказал Мележиков.

    • В 1996 году под руководством Ярцева «Спартак» выиграл чемпионат России.
    • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • Команду тренирует Гильермо Абаскаль.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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