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Марко ван Бастен
Новости
Марко ван Бастен - новости
Нидерланды
31 октября 1964 (62)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Фото
Месси, Роналду и еще 8 претендентов поспорят за «Золотой мяч» всех времен
20 октября
7
Ван Бастен ответил, сколько бы сейчас он стоил
5 сентября
Только четыре обладателя «Золотого мяча» поучаствовали в ЧМ в качестве игрока и тренера
18 июня
Ван Бастен оставил работу ради тяжелобольной жены
17 января
2
Ван Бастен назвал лучшего игрока в мире
2025.12.26 00:40
4
Роналдо составил топ-10 лучших футболистов в истории
2025.02.26 16:56
5
Новичок «Спартака» Гарсия вспомнил об опыте игры под руководством ван Бастена
2025.02.09 10:27
3
«Милан» пополнил Зал славы клуба тремя форвардами
2024.12.12 21:38
Лучшие игроки в истории Евро по версии FourFourTwo: Роналду – на 4-м месте
2024.06.10 23:11
2
Ван Бастен: «Я был бы лучше Роналду, если бы доиграл до 38 лет»
2023.08.19 11:31
1
Ван Бастен не включил Месси и Роналду в топ-3 игроков за всю историю футбола
2023.01.08 09:11
4
Полузащитник «Аталанты» Коопмейнерс повторил достижение ван Бастена 30-летней давности
2022.09.02 13:59
«Те, кто считают его лучше, ничего не знают о футболе». Ван Бастен сравнил Месси и Роналду
2022.06.17 19:47
10
Ван Бастен не включил Месси и Роналду в топ-3 лучших игроков в истории
2022.06.16 00:15
7
Ван Бастен – об отмененном голе «Реала»: «Устал от этого дерьма. Это так сложно»
2022.05.29 15:46
5
Аллер оформил покер в дебютном матче Лиги чемпионов. Это удавалось только ван Бастену
2021.09.15 23:24
Ван Бастен: «Без офсайдов футбол станет лучше. Мы должны сделать игру более зрелищной»
2021.03.24 17:53
26
Фото
Роналдо, Кройфф и Эйсебио претендуют на звание лучшего центрфорварда в истории
2020.10.19 23:27
9
EA Sports планирует удалить карточки Роналдиньо из FIFA 20. Ранее так поступили с ван Бастеном
2020.04.08 11:32
2
Ван Бастен: «Тот, кто говорит, что Роналду лучше Месси, ничего не понимает в футболе»
2020.02.29 01:33
21
AD: Ван Бастен отстранен от работы на FOX Sports за нацистское приветствие в прямом эфире
2019.11.26 00:25
4
Видео
Гуллит: «В финале Евро-1988 сборная СССР играла лучше Нидерландов. Русские не смогли оправиться после гола ван Бастена»
2019.11.25 15:23
12
«Я хотел посмеяться». Ван Бастен в прямом эфире произнес нацистское приветствие
2019.11.24 12:13
3
Капелло – о лучших игроках в своей тренерской карьере: «Ван Бастен, Роналдо, еще были два защитника – Мальдини и Барези»
2019.03.25 10:57
1
Ван Бастен покинет ФИФА. В 2017 году он предложил отменить офсайды
2018.10.12 19:47
16
Ван Бастен: «Сборная России должна быть довольна, что проиграла команде, которая вышла в финал ЧМ-2018»
2018.07.12 14:13
14
Президент «Интера» в интервью перепутал клуб с «Миланом»
2017.08.25 22:43
6
Фото
45-летний грузин набил на спине расстановку символической сборной Голландии
2017.07.04 01:59
16
Ван Бастен остался впечатлен стадионом в Санкт-Петербурге
2017.06.17 07:23
7
«Зенит» определился со списком кандидатов на пост главного тренера
2017.05.27 09:14
39
1
2
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