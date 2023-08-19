Ван Бастен: «Я был бы лучше Роналду, если бы доиграл до 38 лет»

Смешно.
Экс-форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен сравнил себя с Криштиану Роналду.
«Кто из действующих футболистов похож на меня? Немного Левандовски. Еще Роналду близок. Но физически он сильнее.
Криштиану 38 лет, и он все еще играет. Мне хотелось бы посмотреть на себя в таком возрасте. Думаю, я был бы лучше Роналду», – сказал ван Бастен.
- Голландец закончил карьеру в 31 год из-за травм.
- Он выступал за «Аякс» и «Милан».
- Роналду с зимы играет за саудовский «Аль-Наср».
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.