Ван Бастен: «Я был бы лучше Роналду, если бы доиграл до 38 лет»

Экс-форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен сравнил себя с Криштиану Роналду.

«Кто из действующих футболистов похож на меня? Немного Левандовски. Еще Роналду близок. Но физически он сильнее.

Криштиану 38 лет, и он все еще играет. Мне хотелось бы посмотреть на себя в таком возрасте. Думаю, я был бы лучше Роналду», – сказал ван Бастен.