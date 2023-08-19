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    • Ван Бастен: «Я был бы лучше Роналду, если бы доиграл до 38 лет»

    Ван Бастен: «Я был бы лучше Роналду, если бы доиграл до 38 лет»

    Экс-форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен сравнил себя с Криштиану Роналду.

    «Кто из действующих футболистов похож на меня? Немного Левандовски. Еще Роналду близок. Но физически он сильнее.

    Криштиану 38 лет, и он все еще играет. Мне хотелось бы посмотреть на себя в таком возрасте. Думаю, я был бы лучше Роналду», – сказал ван Бастен.

    • Голландец закончил карьеру в 31 год из-за травм.
    • Он выступал за «Аякс» и «Милан».
    • Роналду с зимы играет за саудовский «Аль-Наср».

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    Источник: Sportskeeda

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