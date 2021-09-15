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    Аллер оформил покер в дебютном матче Лиги чемпионов. Это удавалось только ван Бастену

    В эти минуты проходит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Аяксом». У гостей хет-трик оформил форвард Себастьян Аллер.

    Для Аллера это дебютный матч в Лиге чемпионов.

    • Аллер стал 10-м футболистом, отличившимся хет-триком в дебютной встрече главного еврокубка.
    • Француз перешел в «Аякс» зимой из «Вест Хэма».
    • С амстердамцами он уже успел выиграть Эредивизие.

    UPD. Аллер забил и четвертый мяч. В дебютном матче Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов до Аллера покер оформлял только Марко ван Бастен.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2021 23:24
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