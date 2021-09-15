Аллер оформил покер в дебютном матче Лиги чемпионов. Это удавалось только ван Бастену

В эти минуты проходит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Аяксом». У гостей хет-трик оформил форвард Себастьян Аллер.

Для Аллера это дебютный матч в Лиге чемпионов.

Аллер стал 10-м футболистом, отличившимся хет-триком в дебютной встрече главного еврокубка.

Француз перешел в «Аякс» зимой из «Вест Хэма».

С амстердамцами он уже успел выиграть Эредивизие.

UPD. Аллер забил и четвертый мяч. В дебютном матче Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов до Аллера покер оформлял только Марко ван Бастен.