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  • Ван Бастен: «Без офсайдов футбол станет лучше. Мы должны сделать игру более зрелищной»

Ван Бастен: «Без офсайдов футбол станет лучше. Мы должны сделать игру более зрелищной»

24 марта 2021, 17:53
26

Бывший нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен выступил за отмену офсайдов в футболе.

«Меня до сих пор беспокоит правило офсайда, потому что я убежден, что это плохое правило. По крайней мере, я хотел бы попробовать показать, что футбол без офсайдов возможен. Убежден что без них футбол станет лучше.

Футбол – фантастическая игра, но мы должны делать ее еще более зрелищной, динамичной и увлекательной. Мы должны работать над этим.

Люди не хотят смотреть на затягивание время из-за травм и аутов. В футболе слишком много эпизодов, когда болельщикам не на что смотреть», – цитирует ван Бастена Sky Sports.

Источник: Sky Sports
Весь мир ван Бастен Марко
Комментарии (26)
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Ден 781
1616598385
И кипера убрать, вообще улёт будет
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Давид59
1616598553
Без офсайдов у ворот будут дежурить самые ленивые, кто бегать не любит. Что это будет за футбол?
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Боцман59rus
1616599396
И каждому по мячу...
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DeStar
1616600124
не, футбол превратиться в 4-1-5, 4 защитника и опорник мяч отбирают а закидывают вперед где 5 нападающих уже стоят в штрафной и создают панику. Так что по мне бред. Такое будет длиться какое-то время, может месяц, а может год, а что будет потом??? а потом футбол превратиться в наоборот, игру в 8 защитников, и 2 игрока ростом 150 чтобы быть менее заментым, готовы затеряться где-нибудь в углу и стартануть в атаку. Лучше отмените пенальти, наверное 8 из 10 пенок ставится после фолов, которые не были даже опасным моментом порой, а потом команда забивает свой гол дойдя до штрафной 1 раз и садиться в оборону.
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Из Твери Леха
1616601525
Я с ним согласен. Во дворах когда играем - этой хренью не страдаем) Заодно всякие судейские ошибки с просмотрами VAR уйдут.
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Томик
1616601657
Странно, что такое озвучивает легендарный футболист. Без оффсайдов футбол превратится в совершенно другой вид спорта, с совершенно другой тактикой и построением игры, прежде всего. А какой он там будет - зрелищный или нет, дело десятое. Видов спорта дохрена, а футбол один. Зачем его убивать? Смотрите или занимайтесь другими.
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фанат джигурды
1616603204
Предлагаю ауты отменить- в волейболе можно даже на трибуну за мячом бегать!
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фанат джигурды
1616603464
Платини предлагал послематчевые пенальти отменить, как абсолютно неправильный способ определения победителя!!! Правда, он сие предлагал после финала ЧМ-2006...
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Hektor 84
1616605672
Хотел бы я курнуть то что он курнул)))) во как торкает его
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PahaSpartak
1616609726
Рукоблуд не попадёт даже при новых правилах
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