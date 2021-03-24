Ван Бастен: «Без офсайдов футбол станет лучше. Мы должны сделать игру более зрелищной»

Бывший нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен выступил за отмену офсайдов в футболе.

«Меня до сих пор беспокоит правило офсайда, потому что я убежден, что это плохое правило. По крайней мере, я хотел бы попробовать показать, что футбол без офсайдов возможен. Убежден что без них футбол станет лучше.

Футбол – фантастическая игра, но мы должны делать ее еще более зрелищной, динамичной и увлекательной. Мы должны работать над этим.

Люди не хотят смотреть на затягивание время из-за травм и аутов. В футболе слишком много эпизодов, когда болельщикам не на что смотреть», – цитирует ван Бастена Sky Sports.