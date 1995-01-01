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    Ван Бастен: «Без офсайдов футбол станет лучше. Мы должны сделать игру более зрелищной»

    Бывший нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен выступил за отмену офсайдов в футболе.

    «Меня до сих пор беспокоит правило офсайда, потому что я убежден, что это плохое правило. По крайней мере, я хотел бы попробовать показать, что футбол без офсайдов возможен. Убежден что без них футбол станет лучше.

    Футбол – фантастическая игра, но мы должны делать ее еще более зрелищной, динамичной и увлекательной. Мы должны работать над этим.

    Люди не хотят смотреть на затягивание время из-за травм и аутов. В футболе слишком много эпизодов, когда болельщикам не на что смотреть», – цитирует ван Бастена Sky Sports.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии20
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      Рейтинг: +1372

      DMитрий 28 минут назад

      Ну что еще можно было услышать от голландца, выходящего из надымленного заведения...!? Может сделаем поле поменьше, а ворота побольше, - предложил бы Марли, будь он жив.

      1
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      Рейтинг: +1525

      фанат джигурды 35 минут назад

      Платини предлагал послематчевые пенальти отменить, как абсолютно неправильный способ определения победителя!!!


      Правда, он сие предлагал после финала ЧМ-2006...

      1
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      Рейтинг: +1525

      фанат джигурды 40 минут назад

      Предлагаю ауты отменить- в волейболе можно даже на трибуну за мячом бегать!

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      Рейтинг: +1566

      acor94 > фанат джигурды 24 минуты назад

      сделать коробку) и как хоккеисты впечатывать игроков в стенку)

      1
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      Рейтинг: +1525

      фанат джигурды 41 минуту назад

      Предлагаю из футбола судей убрать. Был или не был фол пусть, как в стародавние времена, капитаны команд меж собой решают.

      1
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      Рейтинг: +17787

      slavutiq70 45 минут назад

      Ну это рухнет всё,это будет совсем другая игра,даже глупа будет сравнивать игроков разных времён по статистике так как это разные игры будут,,,,

      1
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      Рейтинг: +14617

      alarm 1 час назад

      и двух вратарей в воротах. количество ударов, зрелищности и голов возрастёт) нафиг всю тактику, никому не нужную, просто счёт будет как в играх спартака в лч. по 18 голов минимум. не, ну а чо)

      6
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      Рейтинг: +5117

      Томик 1 час назад

      Странно, что такое озвучивает легендарный футболист. Без оффсайдов футбол превратится в совершенно другой вид спорта, с совершенно другой тактикой и построением игры, прежде всего. А какой он там будет - зрелищный или нет, дело десятое. Видов спорта дохрена, а футбол один. Зачем его убивать? Смотрите или занимайтесь другими.

      3
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      Рейтинг: +3130

      Из Твери Леха 1 час назад

      Я с ним согласен. Во дворах когда играем - этой хренью не страдаем) Заодно всякие судейские ошибки с просмотрами VAR уйдут.

      0
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      Рейтинг: +12237

      KLIM777 1 час назад

      баран тупорылый, напы тупо будут стоять у ворот))

      3
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      Рейтинг: +10555

      DeStar 1 час назад

      не, футбол превратиться в 4-1-5, 4 защитника и опорник мяч отбирают а закидывают вперед где 5 нападающих уже стоят в штрафной и создают панику. Так что по мне бред. Такое будет длиться какое-то время, может месяц, а может год, а что будет потом??? а потом футбол превратиться в наоборот, игру в 8 защитников, и 2 игрока ростом 150 чтобы быть менее заментым, готовы затеряться где-нибудь в углу и стартануть в атаку. Лучше отмените пенальти, наверное 8 из 10 пенок ставится после фолов, которые не были даже опасным моментом порой, а потом команда забивает свой гол дойдя до штрафной 1 раз и садиться в оборону.

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