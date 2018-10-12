Ван Бастен покинет ФИФА. В 2017 году он предложил отменить офсайды

Глава комитета ФИФА по техническому развитию Марко ван Бастен в ближайшее время уйдет с должности, сообщает Sky Sports.

По данным источника, трехкратный обладатель «Золотого мяча» решил сконцентрироваться на семье.

Экс-нападающий «Милана» и сборной Голландии занимал пост с августа 2016 года. В январе 2017 он выступил с предложением изменить правила футбола. В частности, ван Бастен выступал за отмену правила «вне игры» и наказания в виде желтых карточек. Идеи голландца не получили широкой поддержки.

За 12 лет профессиональной карьеры (1981-1993) ван Бастен забил 218 голов в 280-ти матчах. Чемпион Европы-1988 включен в список ФИФА 100 и список лучших футболистов 20-го века по версии издания World Soccer.