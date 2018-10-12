Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ван Бастен покинет ФИФА. В 2017 году он предложил отменить офсайды

    Глава комитета ФИФА по техническому развитию Марко ван Бастен в ближайшее время уйдет с должности, сообщает Sky Sports.

    По данным источника, трехкратный обладатель «Золотого мяча» решил сконцентрироваться на семье.

    Экс-нападающий «Милана» и сборной Голландии занимал пост с августа 2016 года. В январе 2017 он выступил с предложением изменить правила футбола. В частности, ван Бастен выступал за отмену правила «вне игры» и наказания в виде желтых карточек. Идеи голландца не получили широкой поддержки.

    За 12 лет профессиональной карьеры (1981-1993) ван Бастен забил 218 голов в 280-ти матчах. Чемпион Европы-1988 включен в список ФИФА 100 и список лучших футболистов 20-го века по версии издания World Soccer.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2018 19:47
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 октября 2018, 09:08

      Если с оффсайдами я ещё понимаю логику Марко, пускай она и неправильная, Torvald64 в комменте ниже всё разъяснил. Но а ЖК отменить, это что вообще за идея такая, а? Чтобы все друг друга на поле переломали?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Cules2013 14 октября 2018, 15:04

      Думаю не столько отменить,сколько заменить их удалениями на 10-15 минут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 12 октября 2018, 22:46

      Кто реально считает, что без офсайдов интереснее, тот совсем ничего в принципах игры не понимает. Ну давайте отменим. Т.е. теперь при любом дальнем выносе со своей половины поля атакующей команде нужно как можно больше игроков разместить у ворот соперника - а защите наоборот нужно всю эту ораву накрыть. Ну и будет эта орда из 20 человек от одних ворот к другим бегать. Это будет даже не бей-беги, а что-то абсолютно бессмысленное и беспощадное. Нельзя даже начинать такие инициативы обсуждать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Torvald64 14 октября 2018, 08:00

      Без офсайдов у креативных игроков появится больше пространства,автобусы ставить уже не получится,выигрывать будет тот кто лучше атакует,а не тот кто отбивается всей командой.Эксперимент ставили с молодёжными командами.Но футбол и так на гребне,растут доходы ,растёт популярность,в такой ситуации никто ничего менять не будет.А вот удаление за хватание руками за одежду давно пора ввести.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > александр п 14 октября 2018, 14:40

      Не знаю, кто какие эксперименты ставил. В выставочных и товарищеских матчах или в дворовом футболе, где всем пофиг на тактику, можно как угодно экспериментировать.

      При по факту такой тактике будет выигрывать не тот, кто лучше атакует, а тупо тот, у кого игроки в силовом плане мощнее - и скорее всего, выше - потому что в условиях сверхплотной обороны большая часть единоборств будет вверху.

      Ведь при отсутствии оффсайдов какая сама очевидная тактика? Забрось вперёд к чужим воротам форвардов помощнее (их, конечно, будут стеречь такие же мощные защитники) - и знай, раздавай им точные передачи издалека. Этим ребятам можно даже не возвращаться - зачем? Скорость, комбинационная игра - к чему это всё? Уже не надо разгонять быстрые атаки, стремясь опередить защитников. Просто тупо у кого в атаке ребята помощнее - те и добьются успеха.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Torvald64 14 октября 2018, 15:01

      Эти эксперименты ставили на молодёжных первенствах.Только там офсайд считался за линией штрафной.Появится больше пространства и преимущество получат более быстрые ,а не более мощные.Сверх плотной обороны как раз не получится,зону перед штрафной просто не кем будет закрыть,как сейчас встав стеной всей командой за линией мяча.Возвращаются в основном не потому ,что бы в офсайт не попасть,а потому что обороняются сейчас всей командой.Комбинации гораздо проще разыгрывать в разреженном пространстве ,а не сейчас когда все играют компактно в обороне.Следовательно голов будет больше,остановок меньше,комбинаций больше,игра будет интенсивней и красивей.Борьбы будет меньше.Техничные команды получат преимущество.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 12 октября 2018, 21:50

      Если подумать :"сколько мячей забито из (вне игры) и сколько отмененных мячей ,забитых (чисто) ,то над его идеями стоит задуматься.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      BRAZILES 12 октября 2018, 21:02

      интереснее стала бы игра ----без офсайдов и ж карточек

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 12 октября 2018, 20:23

      глупость конечно он какую то придумал...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 12 октября 2018, 20:07

      Без оффсайда голов бы стало на много больше. Как во дворе, так сказать играли бы)) но все школы мира с малых лет выстраивают схему игры исходя их правил где присутствует "вне игры" По этому его идею никто и не принял))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7729

      mihail200606 12 октября 2018, 20:05

      игрочище был великий, жаль рано закончил.. а вот с идеями че то не очень..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 12 октября 2018, 20:03

      а чем он так хорош? Ван Бастен классно забивал через себя. Но нигде ничего не было слышно о его таланте организатора, чиновника, креативщика. За имя попал. Так и ушел.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > exreporter 14 октября 2018, 07:53

      В техническом комитете ничего организовывать не надо,там надо понимать нюансы игры.Он ушёл раньше из за травм,видимо вместо жёлтых карточек предложил красные или удаления на 15 минут к примеру.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter > александр п 14 октября 2018, 11:15

      не большой, но и не маленький уже опыт "работы с людьми" говорит мне, что абсолютно не обязательно быть великим футболистом, чтобы идти в этот комитет понимать нюансы игры. Совершенно никому не известный чиновник с каким-нибудь весом 100 кг вполне может придумать нововведения лучше Ван Бастена.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8900

      vladik12 12 октября 2018, 19:57

      Двинутый шоле? Оффсайд - основополагающее правило футбола. Смысл игры на нем заточен.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 октября 2018, 19:54

      странные предложения. а какая альтернатива?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11