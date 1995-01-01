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    Капелло – о лучших игроках в своей тренерской карьере: «Ван Бастен, Роналдо, еще были два защитника – Мальдини и Барези»

    Итальянский тренер Фабио Капелло назвал лучших футболистов, с которыми ему довелось поработать.

    «Трудно сказать. Возможно, лучшим был Марко ван Бастен. Но также был и Роналдо. Когда мы работали с ним, он действительно прибавил в весе, и все же его ноги никуда не делись – отличный дриблинг, уникальные качества. Еще были два защитника – Мальдини и Барези. О них я не могу забыть», – сказал Капелло.

    • В течение карьеры 72-летний специалист возглавлял «Милан» (дважды), «Реал» (дважды), «Рому», «Ювентус», сборную Англии, сборную России и «Цзянсу Сунин».
    • С ван Бастеном, Мальдини и Барези Капелло работал в «Милане», а с Роналдо – в «Реале».

    Источник: Calciomercato

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