Капелло – о лучших игроках в своей тренерской карьере: «Ван Бастен, Роналдо, еще были два защитника – Мальдини и Барези»

Итальянский тренер Фабио Капелло назвал лучших футболистов, с которыми ему довелось поработать.
«Трудно сказать. Возможно, лучшим был Марко ван Бастен. Но также был и Роналдо. Когда мы работали с ним, он действительно прибавил в весе, и все же его ноги никуда не делись – отличный дриблинг, уникальные качества. Еще были два защитника – Мальдини и Барези. О них я не могу забыть», – сказал Капелло.
- В течение карьеры 72-летний специалист возглавлял «Милан» (дважды), «Реал» (дважды), «Рому», «Ювентус», сборную Англии, сборную России и «Цзянсу Сунин».
- С ван Бастеном, Мальдини и Барези Капелло работал в «Милане», а с Роналдо – в «Реале».