Капелло – о лучших игроках в своей тренерской карьере: «Ван Бастен, Роналдо, еще были два защитника – Мальдини и Барези»

Итальянский тренер Фабио Капелло назвал лучших футболистов, с которыми ему довелось поработать.

«Трудно сказать. Возможно, лучшим был Марко ван Бастен. Но также был и Роналдо. Когда мы работали с ним, он действительно прибавил в весе, и все же его ноги никуда не делись – отличный дриблинг, уникальные качества. Еще были два защитника – Мальдини и Барези. О них я не могу забыть», – сказал Капелло.