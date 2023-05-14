Чемпионат Испании называют то Примера, то Ла Лига. Почему так и как вообще правильно?

Объясняем секрет языка.

В Англии – АПЛ, в Германии – Бундеслига, в Италии – Сериа А. Из всего списка выбивается только испанский чемпионат – для него в русском (и не только) языке закрепилось сразу два названия: Примера и Ла Лига.

Откуда взялся вариант «Примера»?

Полное название лиги – Примера Дивисьон, что в переводе с испанского означает «Первый дивизион». По такому же принципу формируются названия оставшихся лиг в системе испанского футбола: Сегунда – «Вторая», Терсера – «Третья» и т.д.

Примера – историческое название первого дивизиона испанского футбола. Под таким названием высшая лига известна с сезона 1928-1929, который стал первым официальным чемпионатом в Испании.

Откуда взялся вариант «Ла Лига»?

Это название появилось с сезона 1984-1985, когда Королевская Федерация Футбола Испании передала обязанности по организации чемпионата в первом и втором дивизионе другому юридическому лицу. Для этого создали новую организацию: Liga de Fútbol Profesional (Лига профессионального футбола), или коротко – «Ла Лига». По такому же принципу обязанности разделены в России: РФС занимается сборной и развитием футбола в целом, а РФПЛ – конкретно лигой.

С тех пор полное название высшего дивизиона – Liga Nacional de Fútbol Profesional de Primera División. Первую часть названия обычно сокращают до «Ла Лига», а вторую – до «Примера».

Есть еще коммерческие название: 10 лет назад чемпионат Испании назывался LaLiga BBVA, а сейчас – LaLiga Santander. Santander – крупный испанский банк, который купил нейминговые права.

Какое название лучше использовать?

Для официальных документов больше подойдут следующие варианты: LaLiga Santander (в значении – высшая лига), Liga Nacional de Fútbol (в значении – организация, которая проводит Примеру и Сегунду) и Liga Nacional de Fútbol Profesional de Primera División (в значении – высшая лига). Именно такие варианты использует, например, официальный сайт чемпионата Испании.

В России в обычной речи пока чаще используют название «Примера» (8 миллиардов поисковых результатов в Google против 19 миллионов).

Во-первых, оно по-прежнему составляет часть полного названия, а значит не устарело.

Во-вторых, так намного легче отличать первую лигу от второй. Сравните: Примера и Сегунда или ЛаЛига Сантандер и ЛаЛига Смартбанк.

В-третьих, название «Примера» сложно перепутать с лигами других стран (по крайней мере, в Европе). А «Ла Лига» как минимум похожа на название французской «Лиги 1».

В Испании крупнейшие футбольные СМИ, Marca и AS, намного чаще выбирают официальное название – LaLiga Santander. Так турнир называется и во всех таблицах и категориях на их сайтах. В российских СМИ мнение разделилось: Sports.ru и «Спорт-Экспресс» за ЛаЛигу, «Чемпионат» и «Бомбардир» – за Примеру, а «Евроспорт» и «Матч ТВ» и вовсе выбрали вариант «чемпионат Испании».