Валлийский – сложный язык, которым не владеет даже половина Уэльса. Англичане притесняли его – и валлийцы прошли через порки в школах и голодовки

Бомбардир образовательный.

Англичане чуть не убили валлийский язык: пороли за него в школах и считали, что его носители – извращенцы-лентяи

Валлийский язык относится к группе кельтских языков, появился больше четырнадцати веков назад, но по-настоящему интересным для культуры стал только в XIX веке, когда английские рабочие стали заселять Уэльс, и местный язык остался значимым только в сельской местности Уэльса.

В тот период валлийцы много бунтовали, и власть задалась вопросом: почему именно валлийцы такие гневные и сложные? Ответ вдруг нашелся в языке. Три английских адвоката изучали культуру Уэльса и подготовили знаменитый отчет «Синие книги». В них валлийские мужчины описывались как глупые и ленивые, а женщины как аморальные и похотливые. В отчете это объяснялось слабым образованием, в котором виноват валлийский язык.

После этого в Уэльсе стали популярнее национальные движения, а власть Великобритании снижала значимость валлийского запретами и высмеиванием. Например, с помощью национального праздника эйстетвода, где участники пели и читали стихи только на английском. Только к середине ХХ века на этих фестивалях закрепился валлийский.

Самый стигматизирующий запрет был таким: учителя запрещали детям говорить на валлийском, а нарушителям вешали на шею табличку «Нет валлийскому» (Welsh not). Потом ребенок должен передать табличку другому однокласснику, который заговорит по-валлийски. Потом учителя их еще и пороли.

С голодовками и троллингом в судах валлийцы добились признания языка. Теперь в стране есть даже комиссар по валлийскому

Эта политика привела к тому, что сто лет назад валлийцы забеспокоились – все меньше людей знают родной язык. Были даже подсчеты, что через несколько поколений его носителей почти не останется. Но к XXI веку валлийский сохранил позиции через протестные акции.

Например, суд начал вестись на валлийском только в 40-х годах после случая, когда группа валлийцев протестовала против строительства базы ВВС в Уэльсе. Они были задержаны, но на суде принципиально говорили только на валлийском. Это стало поводом, чтобы уравнять его с английским в судопроизводстве.

Валлийцы добились открытия своего радио и телеканала. С последним было тоже драматично. Правительство Маргарет Тэтчер не хотело его появления, но через голодовку и протесты партия Уэльса добилась победы – в 1982-м заработал первый канал на валлийском языке.

В 2012-м Елизавета II для Национальной ассамблеи Уэльса (так называется местный парламент) уравняла статус валлийского и английского. В стране появился комиссар, который, например, следит, чтобы в стране было достаточно медиа на валлийском.

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Сейчас только 20% валлийцев (больше полмиллиона человек) свободно говорят на родном языке. Есть носители и в других странах. Например, в аргентинской Патагонии живет поселение из потомков валлийских мигрантов, которые сохраняют память о языке и даже оплачивают учителей из Уэльса.

В сборной Уэльса несколько человек свободно говорят по-валлийски. На нем часто дает интервью Джо Аллен, вратарь Уэйн Хеннесси и Бен Дэвис тоже хорошо знают. Аарон Рэмзи в годовщину свадьбы вообще отправил твит на валлийском (подписчики думали, что он пьян). Неизвестно, как хорошо Гарет Бэйл знает валлийский. В интервью он всегда отвечает по-английски, а за шесть лет в «Реале» так и не начал учить испанский.

Особенности языка: предложения начинаются с глаголов и очень глухое звучание

Главная сложность в валлийском для новичка – море оттенков глухих и хрипящих звуков. Послушайте для примера.