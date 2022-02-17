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    Фанаты свистят Дзюбе, а с контрактом ничего непонятно – в это время он выходит в основе и забивает


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    Голосов: 1
    17.02.2022 23:43
    Семак говорит, что не может гарантировать ему место в основе.

    Первый официальный матч «Зенита» после зимней паузы выпал на 1/16 финала Лиги Европы. В нем «Зенит» дома проиграл 2:3 испанскому «Бетису». Но вообще в этой встрече вполне могла быть ничья. В первом тайме «Зенит» почти запустил камбэк и отыгрался с 0:2. Правда, на 41-й минуте третий мяч «Бетиса» забил Андрес Гуардадо и установил окончательный счет.

    Плюс во втором тайме «Зенит» выглядел значительно бодрее, у него было много возможностей, чтобы забить минимум один гол. Например, удар Далера Кузяева в перекладину или опасный момент с участием Юри Альберто, когда он не дотянулся до мяча после скидки Ивана Сергеева в нескольких метрах от ворот.

    Кстати, локальный камбэк «Зенита» запустил Артем Дзюба, забивший мяч с передачи Вячеслава Караваева. Таким был этот гол:

    Немного статистики по голу Дзюбы:

    • Первый его мяч в этом сезоне еврокубков.
    • Первый гол Дзюбы в еврокубках с 24 ноября 2020 года.
    • Первый его мяч в Лиге Европы с 25 октября 2018 года.
    • Первый мяч с 19 ноября – тогда он забил три «Нижнему Новгороду».

    Гол в первом официальном матче года, выход на эту игру с капитанской повязкой и 73 минуты на поле (уходил на замену под свист фанатов) – все это происходит на фоне завершающегося контракта Дзюбы, который истекает следующим летом. И с ним есть определенные проблемы.

    • Metaratings говорит, что против продления контракта с Дзюбой выступают два человека – Сергей Семак и Андрей Аршавин, который полностью поддерживает тренера. Тот же источник пишет, что руководство «Зенита» пытается убедить Семака, что с Дзюбой нужно продлить соглашение.

    • У «Матч ТВ» другая информация. Он пишет, что контракт Дзюбы автоматически продлится, если он проведет 70% от общего времени в сезоне. Сейчас у него около 60%. Но «Зенит» планирует продление соглашения с ним.

    • «Спорт-Экспресс» поддерживает коллег: «Зенит» думает о продолжении сотрудничества с Дзюбой, но решение за Семаком.

    • Кстати, Семак отвечал на вопрос о контракте Дзюбы на сборах:

    «На сегодняшний день у Артема действующий контракт, есть пункт, при котором он автоматически продлевается. Сейчас нужно играть и проявлять себя. А тот самый пункт – есть он или нет, клуб в любом случае может предложить новое соглашение. И дело не в том, что он условно не наиграл определенное время, и поэтому его не хотят продлевать.

    В первой части он выходил и приносил пользу. Будет делать это дальше – хорошо. Если клуб поймет, что игрок помогает и хочет остаться в «Зените», то почему не подписать новый контракт?

    Дальше вопрос в самом Артеме – устраивает его тот факт, что место в составе ему никто не гарантирует? И уже нужно понимать мнение игрока. В любом случае на сегодняшний день у него действующий контракт, и мне он не говорил о желании уйти».

    • В начале года о контракте Дзюбы говорил и гендиректор «Зенита» Александр Медведев: «У игроков (здесь вопрос касался и Ракицкого) еще полгода контракта, у нас достаточно времени. Мы планируем вести переговоры с игроками и на сборах, и по итогам сборов, и по итогам сезона».

    Сам Дзюба никак не комментирует ситуацию вокруг контракта.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный сайт «Зенит»
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