Много классных переходов.

Трансферное окно в РПЛ открылось 26 января и закроется лишь 22 февраля. Но клубы за небольшой промежуток совершили ряд интересных трансферов.

1. Сердар Азмун ушел в «Байер».

Сердар Азмун – это 104 матча за «Зенит», 62 гола, три победы в РПЛ, Суперкубок и два Кубка России. Азмун – один из главных бомбардиров последних лет не только «Зенита», но и лиги в целом. Сейчас Азмун спровоцировал быстрый переход в «Байер» уже этой зимой. Некрасивое прощание, подробности:

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2. Иван Сергеев: «Крылья Советов» – «Зенит».

Сергеев зажигал в ФНЛ и провел неплохую первую часть сезона РПЛ: 18 матчей – 6 голов и 2 ассиста. Плюс Сергеев получил приглашение в сборную. С весны будет мчаться к своему первому чемпионству.

3. Воспитанник ЦСКА Никита Чернов подписал контракт со «Спартаком».

В последний раз прямой трансфер между «Спартаком» и ЦСКА произошел в сезоне-2015/16, когда в ЦСКА вернулся Роман Широков. Сейчас это не прямой переход. Просто воспитанник ЦСКА, не прижившийся в родном клубе и заигравший в «Крыльях», уходит к бывшему сопернику по дерби.

4. Федор Смолов вернулся в «Динамо».

Все просто: в «Локомотив» Смолов переходил в статусе сильнейшего нападающего России. За три года Смолов неудачно съездил в аренду в «Сельту» и растерял атакующий потенциал. Сейчас возвращается в родной клуб для перезагрузки.

5. «Зенит» нашел замену Азмуну – Юри Алберто.

Прошлый сезон Юри Алберто провел в «Интернасьонале»: 31 матч, 12 голов, лучший бомбардир клуба. «Зенит» потратил 25 млн евро на 20-летнего нападающего.

6. Самуэль Жиго уходит в «Марсель».

Возможно, лучший защитник «Спартака» последних лет. Жиго пришел в клуб в 2018 году и проводит стабильно неплохой третий сезон. Правда, «Спартак» он покинет летом – уедет во Францию, в которую так давно хотел попасть. «Марсель» заплатил за него 500 тысяч евро.

7. «Локомотив» подписал Яна Кухту.

Прошлым летом «Локо» затеял масштабную перестройку, которая длится до сих пор. Зимой ушли Виталий Лисакович, Смолов, Зе Луиш. На замену минимум одного из них боссы «Локомотива» взяли лучшего бомбардира «Славии» Яна Кухту.

8. ЦСКА бесплатно взял чемпиона МЛС.

В последнее время у ЦСКА было не так много средств, чтобы подписывать сильных игроков. Сейчас получилось за 0 евро. Хесус Медина стал чемпионом МЛС-2021. Он забил 9 голов за прошлый сезон – второй показатель в «Нью-Йорк Сити».

9. «Химки» набрали известных ветеранов.

Юрий Жирков не играл полгода – до конца сезона будет выступать за «Химки». У Павла Мамаева закончился контракт с «Ростовом» – теперь тоже в «Химках». Хорошие подписания для борьбы за место в РПЛ.

10. Тони Вильена наконец-то покинул «Краснодар».

На самом деле это очень ожидаемый трансфер: Вильена давно конфликтовал и чуть ли не выпрашивал трансфер – эта история тянется с прошлого лета. Сейчас «Эспаньол» арендовал его до конца сезона с правом выкупа. А сам Вильена говорит: «Хотел бы я остаться после аренды? Конечно. Мы вели переговоры и летом, однако тогда было не совсем подходящее время».

11. Олег Шатов возвращается в футбол.

Красивая история: осенью Шатов приостановил карьеру. Сейчас – возвращается туда, где для него когда-то все начиналось.

12. Джордже Деспотович – новый игрок «Арсенала».

Все просто: «Арсенал» борется за выживание. И ему для этого подойдут любые сильные игроки. Деспотович ушел из «Рубина» со скандалом, а «Арсенал» приютил его за 0 евро.

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