Жиго мечтал о «Марселе» всю карьеру, но уходит из «Спартака» под влиянием семьи и трансферного бана

Самуэль Жиго официально уходит из «Спартака», но доиграет сезон в России. «Марсель» подписал его зимой и сразу же отдал в аренду «Спартаку». Она продлится всего полгода. Летом Жиго точно уедет из России. В «Спартак» в ближайшее время он не вернется, а клуб на этом переходе заработает всего 2 миллиона евро. Хотя Transfermarkt оценивает Жиго в 11 миллионов.
Почему Жиго так резко уходит из «Спартака»?
Жиго рассказывал о стереотипном восприятии русских людей через грусть: «Все оказалось намного позитивнее. В Москве меня окружают отзывчивый и веселый народ». Он даже спускался в московское метро и учил русский язык. Осенью 2021 года уже давал интервью на русском. После громких побед зажигал перед трибуной – опять на русском. Это от него пошло «АУФ!»
СПАРТАК! АУФ!МОСКВА! АУФ!СПАРТАК МОСКВА! АУФ! АУФ! АУФ! pic.twitter.com/uWeNJk7xub— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
Контракт Жиго со «Спартаком» действовал до 30 июня 2022 года. Уже на старте сезона было ясно, что он не будет продлен. Его агент Мохаммед Беншенафи общался с клубами. В январе он рассказал окончательное решение Жиго в интервью «РБ Спорт»: «Он не будет продлевать свой контракт. Самуэль хочет попробовать свои силы во Франции и присоединиться к своей семье».
Семья – ключевой фактор в вопросе Жиго и «Спартака». Эти детали подробно раскрывал «Чемпионат». Его бывшая жена живет вместе с ребенком во Франции. Чтобы получить опеку над сыном, Жиго важно находиться во Франции. Этого требуют французские законы. Поэтому уже прошлым летом «Спартак» вел переговоры с «Лионом». Сейчас приоритетом был «Марсель».
Если это не учитывать, Жиго имел шанс остаться в России. Летом 2021 года были слухи, что он вообще хочет получить российское гражданство. Сам Жиго не скрывал: в России ему комфортно, а в «Спартаке» все нравится. «Спартак» не имел претензий к Жиго: в двух прошлых сезонах он отыграл по 26 матчей. В сезоне-2021/22 пока провел 16 игр в РПЛ, забил гол и сделал ассист.
Самуэлю Жиго 28 лет. Он уже выступал во Франции за команду «Арль-Авиньон». Это его родной клуб. Потом уезжал в бельгийские «Кортрейк» и «Гент». С 2018 года Жиго играл в «Спартаке». Клуб покупал его за 8 миллионов. Теперь «Спартак» продает Жиго в четыре раза дешевле. Пока Жиго не выигрывал титулы в России – он пришел уже после исторического чемпионства.
Зачем Жиго понадобился «Марселю»?
На «Марсель» давят другие обстоятельства. В 2020 году в клуб перешел футболист из Сенегала Папа Гуйе. Тогда Гуйе уже имел подписанное соглашение с «Уотфордом», но все стороны о нем забыли. Разбирательство дошло до реального наказания, которое описывал L’Equipe. Гуйе получает дисквалификацию на четыре месяца, а «Марсель» выплатит «Уотфорду» 2,5 миллиона.
В этом наказании остается еще один спорный момент – трансферный бан для «Марселя» на два ближайших окна. Формально он вступает в силу с лета, но у клуба еще есть возможность для апелляции. Пока же «Марсель» страхуется: зимой он еще может подписывать игроков. Поэтому Жиго приходит на контракт в январе, а «Спартак» сразу получает его в аренду.
Прямо сейчас «Марсель» пропускает меньше всех в чемпионате Франции, поэтому не нуждается в защитнике. За 21 матч клуб пропустил всего 16 голов и идет на третьем месте в Лиге 1. «ПСЖ» и «Ницца» пропустили по 18, остальные – еще больше. Для «Спартака» важно сохранить команду, чтобы не начинать хаотичную перестройку. И сам Жиго заранее настраивался доиграть до лета.
Жиго выделял «Марсель» в числе любимых клубов еще до момента, когда так хорошо прижился в России. В 2018 году «Спорт-Экспресс» публиковал такую цитату Жиго: «Каждый, кто вырос на юге Франции, хочет когда-нибудь сыграть за «Марсель». Хотел бы оказаться в Англии, но кто бы из АПЛ ни предложил бы мне контракт, если будет возможность, выберу «Олимпик».