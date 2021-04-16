Жиго мечтал о «Марселе» всю карьеру, но уходит из «Спартака» под влиянием семьи и трансферного бана

Формат перехода – объяснимая странность.

Самуэль Жиго официально уходит из «Спартака», но доиграет сезон в России. «Марсель» подписал его зимой и сразу же отдал в аренду «Спартаку». Она продлится всего полгода. Летом Жиго точно уедет из России. В «Спартак» в ближайшее время он не вернется, а клуб на этом переходе заработает всего 2 миллиона евро. Хотя Transfermarkt оценивает Жиго в 11 миллионов.

Почему Жиго так резко уходит из «Спартака»?

Жиго рассказывал о стереотипном восприятии русских людей через грусть: «Все оказалось намного позитивнее. В Москве меня окружают отзывчивый и веселый народ». Он даже спускался в московское метро и учил русский язык. Осенью 2021 года уже давал интервью на русском. После громких побед зажигал перед трибуной – опять на русском. Это от него пошло «АУФ!»

Контракт Жиго со «Спартаком» действовал до 30 июня 2022 года. Уже на старте сезона было ясно, что он не будет продлен. Его агент Мохаммед Беншенафи общался с клубами. В январе он рассказал окончательное решение Жиго в интервью «РБ Спорт»: «Он не будет продлевать свой контракт. Самуэль хочет попробовать свои силы во Франции и присоединиться к своей семье».

Семья – ключевой фактор в вопросе Жиго и «Спартака». Эти детали подробно раскрывал «Чемпионат». Его бывшая жена живет вместе с ребенком во Франции. Чтобы получить опеку над сыном, Жиго важно находиться во Франции. Этого требуют французские законы. Поэтому уже прошлым летом «Спартак» вел переговоры с «Лионом». Сейчас приоритетом был «Марсель».

Если это не учитывать, Жиго имел шанс остаться в России. Летом 2021 года были слухи, что он вообще хочет получить российское гражданство. Сам Жиго не скрывал: в России ему комфортно, а в «Спартаке» все нравится. «Спартак» не имел претензий к Жиго: в двух прошлых сезонах он отыграл по 26 матчей. В сезоне-2021/22 пока провел 16 игр в РПЛ, забил гол и сделал ассист.

Самуэлю Жиго 28 лет. Он уже выступал во Франции за команду «Арль-Авиньон». Это его родной клуб. Потом уезжал в бельгийские «Кортрейк» и «Гент». С 2018 года Жиго играл в «Спартаке». Клуб покупал его за 8 миллионов. Теперь «Спартак» продает Жиго в четыре раза дешевле. Пока Жиго не выигрывал титулы в России – он пришел уже после исторического чемпионства.

Зачем Жиго понадобился «Марселю»?

На «Марсель» давят другие обстоятельства. В 2020 году в клуб перешел футболист из Сенегала Папа Гуйе. Тогда Гуйе уже имел подписанное соглашение с «Уотфордом», но все стороны о нем забыли. Разбирательство дошло до реального наказания, которое описывал L’Equipe. Гуйе получает дисквалификацию на четыре месяца, а «Марсель» выплатит «Уотфорду» 2,5 миллиона.

В этом наказании остается еще один спорный момент – трансферный бан для «Марселя» на два ближайших окна. Формально он вступает в силу с лета, но у клуба еще есть возможность для апелляции. Пока же «Марсель» страхуется: зимой он еще может подписывать игроков. Поэтому Жиго приходит на контракт в январе, а «Спартак» сразу получает его в аренду.

Прямо сейчас «Марсель» пропускает меньше всех в чемпионате Франции, поэтому не нуждается в защитнике. За 21 матч клуб пропустил всего 16 голов и идет на третьем месте в Лиге 1. «ПСЖ» и «Ницца» пропустили по 18, остальные – еще больше. Для «Спартака» важно сохранить команду, чтобы не начинать хаотичную перестройку. И сам Жиго заранее настраивался доиграть до лета.

Жиго выделял «Марсель» в числе любимых клубов еще до момента, когда так хорошо прижился в России. В 2018 году «Спорт-Экспресс» публиковал такую цитату Жиго: «Каждый, кто вырос на юге Франции, хочет когда-нибудь сыграть за «Марсель». Хотел бы оказаться в Англии, но кто бы из АПЛ ни предложил бы мне контракт, если будет возможность, выберу «Олимпик».